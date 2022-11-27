Kocaeli'de trafikte tartışan sürücüler kazaya yol açtı! Hurdaya dönen araçta sıkıştılar: 1'i ağır 5 yaralı

Kocaeli'deki kaza Başiskele D-130 Karşıyaka sapağı İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda seyir halinde olan iki otomobilin sürücüleri arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

OTOBÜSE ÇARPTILAR

Tartışma sırasında araçlar birbiriyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Ö.Ö. kontrolündeki otomobil savrularak yolcu indiren şehirlerarası otobüs ile seramik yüklü paletlerin arasında kaldı. Ç.K. hakimiyetindeki otomobil ise aynı otobüse yandan çarptı.

ARAÇLARDA SIKIŞAN YARALILAR İTFAİYE KURTARDI

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından Ö.Ö., K.C.S. ve S.T. sıkıştıkları yerden çıkartıldı.

Sağlık ekipleri tarafından yaralı Ö.Ö., K.C.S., Ç.K. ve ismi bilinmeyen bir yaralı ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralanan S.T. ise ambulansla kaldırıldığı Kocaeli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza sebebiyle trafik yaklaşık 2 saat tek şeritten ilerlerken araçların çekilmesinin ardından trafik normale döndü.

Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı. (İHA)