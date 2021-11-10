Kocaeli'deki korkunç servis kazasında ölenlerin sayısı 4'e yükseldi

Beylikbağı Ankara ve Fikri Altıokka caddelerinin kesiştiği mevkide seyreden Mehmet Ö. idaresindeki servis midibüsünün dün yoldan geçen kadına çarptıktan sonra bağlantı köprüsünden dere yatağına devrilmesi sonucu yaralanan öğrencilerden Rabia Üst (14) kaldırıldığı hastanede yaşam savaşını kaybetti.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Üst'ün ölümüyle kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Tedavileri tamamlanan 2 öğrencinin taburcu edildiği kazaya ilişkin sürücü Mehmet Ö. ile yaralı 15 öğrencinin hastanelerdeki tedavileri devam ediyor.

Kazada, midibüsün çarptığı Birsen Giriş ile öğrenci Mert Efe Akıllı (13) hayatını kaybetmiş, servis sürücüsü Mehmet Ö. ile midibüsteki 19 öğrenci yaralanmıştı. Öğrencilerden Esma Nur Avcı (14) da daha sonra tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.

'HIZ' İDDİASI

Kazada yaralanan ve hastanede tedavisi devam eden öğrencilerden Taylan Elmas ise, “Hatırladığım kadarıyla bayır aşağı süratli bir şekilde iniyorduk. Şoförümüz de direksiyon hakimiyetini kaybetti. Biz de dereye uçtuk” dedi. (AA/DHA)



