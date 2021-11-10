HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kocaeli'de 3 kişinin öldüğü 19 kişinin yaralandığı servis kazasında 'hız' iddiası

Kocaeli'de 3 kişinin öldüğü 19 kişinin yaralandığı servis kazasında 'hız' iddiası

10.11.2021 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, Emlak Konut Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan servis midibüsünün kaza yapması sonucu 2’si öğrenci 3 kişinin öldüğü ve 19 kişinin de yaralandığı kazada yaralıların tedavileri devam ediyor. Hastanede tedavi gören öğrenci Taylan Elmas, bayır aşağı inerken sürücünün sürat yaptığını ve direksiyon hakimiyetini kaybettiğini söyledi.

Kocaeli'de 3 kişinin öldüğü 19 kişinin yaralandığı servis kazasında 'hız' iddiası

Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi’nde dün Emlak Konut Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan Mehmet Özdemir yönetimindeki servis midibüsü yolda yürüyen Birsen Giriş’e çarptıktan sonra sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprüden dereye uçtu. Kazada, Birsen Giriş olay yerinde, hastaneye sevk edilen yaralı öğrencilerden Mert Efe Akıllı ve Esma Nur Avcı yaşamını yitirdi. Kaza sonrası hastanelere sevk edilen sürücünün de aralarında olduğu 19 yaralının tedavileri sürüyor.

088bcf79e35e84f934fc6be3a56eca03

‘OKUL YÖNETİMİ VE SERVİS YÖNETİCİLERİNDEN ŞİKAYETÇİYİM’

Yaralanan öğrenci Taylan Elmas’ın annesi Birsen Elmas okul ve servis yöneticilerinden şikayetçi olacağını söyleyerek, “Sonuna kadar o okuldaki yetkililer, okul müdürü ve servis yöneticilerinden şikayetçiyim. Çocuğum sürekli okul servisinin sürücüsünün değiştiğini söylüyordu. Son gelen şoförün SRC gibi kayıt belgeleri yokmuş. Sadece taksi kullanma belgesi varmış. Duyduğumuz kadarıyla şoför madde bağımlısıymış. Bir de şoför yokuş aşağı inerken sürekli çocuklara şaka yapıyormuş. Gaza basıyormuş çocuklar araba içerisinde hoplasın zıplasın şeklinde şakalar yapmış. Ben sonuna kadar şikayetçiyim. Bana destek vermek isteyen aileler varsa ben okul yönetimi, servis yönetiminden şikayetçiyim sonuna kadar” diye konuştu.

Okul çıkışı çocuğunu aradığını belirten Birsen Elmas, “Ben okul çıkışı çocuğumu arıyordum. Dün belki 10 kere 20 kere aradım ulaşamadım. Sonra eşim beni aradı. Kaza olduğunu söyledi. Ben de okul servis yönetimini aradım. Bana kaza olduğunu ve dönüş yapacaklarını söylediler. Kimse ulaşmadı. Hastaneye geldim. Ne okuldan ne de servis yönetimi aradı. Çocuğumun kafasında darbesi var, yüzünde yara izleri var” dedi.

Kocaeli'deki korkunç servis kazasında bir acı haber dahaKocaeli'deki korkunç servis kazasında bir acı haber daha

‘BAYIR AŞAGI SÜRATLİ BİR ŞEKİLDE İNİYORDUK’

Hastanede tedavisi devam eden Taylan Elmas ise, “Hatırladığım kadarıyla bayır aşağı süratli bir şekilde iniyorduk. Şoförümüz de direksiyon hakimiyetini kaybetti. Biz de dereye uçtuk” dedi.

Kazada yaşamını yitiren Mert Efe Akıllı Çayırova ilçesi Fatih Camii’nde öğle kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek. Esma Nur Avcı’nın cenazesinin ise Konya’da toprağa verileceği öğrenildi.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Atatürk siroz hastalığı nedeniyle mi öldü? İlber Ortaylı açıkladıAtatürk siroz hastalığı nedeniyle mi öldü? İlber Ortaylı açıkladı
PARTNER Hadise'den olay yaratan paylaşım! "Sonsuza dek" Hadise'den olay yaratan paylaşım! "Sonsuza dek"
TBMM'de gerginlik! "Önce siz kendi içinizdeki tecavüzcüden kurtulun"TBMM'de gerginlik! "Önce siz kendi içinizdeki tecavüzcüden kurtulun"
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kocaeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'ten elendi! Acun Ilıcalı, hayatının fırsatını sundu

MasterChef'ten elendi! Acun Ilıcalı, hayatının fırsatını sundu

Dehşet! Genç kadını samuray kılıcıyla öldürdü

Dehşet! Genç kadını samuray kılıcıyla öldürdü

Oğlu yakalandı, baba isyan etti: Verin bir tabanca da ben sıkayım

Oğlu yakalandı, baba isyan etti: Verin bir tabanca da ben sıkayım

Sıcaklıklar aniden düşecek, kuvvetli yağış ve kar geliyor

Sıcaklıklar aniden düşecek, kuvvetli yağış ve kar geliyor

Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret açıklaması

Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret açıklaması

"Neden yalan söylüyorsunuz?" sorusu! Türkiye'yi suçladı

"Neden yalan söylüyorsunuz?" sorusu! Türkiye'yi suçladı

İlginizi Çekebilir

Fazla ısınan laptopların çaresi

Fazla ısınan laptopların çaresi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lütfü Türkkan tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lütfü Türkkan tepkisi

En güçlü bilgisayarların temel taşı anakartlar

En güçlü bilgisayarların temel taşı anakartlar

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı!

Vatandaşı ilçeden kovmuştu! Harekete geçildi

Vatandaşı ilçeden kovmuştu! Harekete geçildi

Lütfü Türkkan'la ilgili yeni gelişme

Lütfü Türkkan'la ilgili yeni gelişme

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.