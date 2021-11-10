Kocaeli'deki korkunç servis kazasında bir acı haber daha

Kaza, 14.00 sıralarında Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Emlak Konut Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan Mehmet Ö. idaresindeki servis midibüsü, önce bir kadına çarptı.

Ardından direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü takla atarak dere yatağına uçtu. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Servis midibüsünün içinde 22 kişinin bulunduğu öğrenilirken, yaralılar itfaiye ve kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla tek tek midibüs içinden çıkartılarak, sağlık ekipleri tarafından hastanelere sevk edildi.

TEDAVİ GÖREN ÖĞRENCİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde meydana gelen kazada yaşamını yitiren Birsen Giriş ile öğrenci Mert Efe Akıllı'nın ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan ağır yaralı Esma Nur Avcı da hayatını kaybetti. Kazada yaralananların hastanelerde tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. (İHA/DHA)



