'Kocam' paylaşımlarıyla gündemde... Merve Boluğur'dan takipçisine bomba yanıt

'Küçük Sırlar', 'Acemi Cadı' ve 'Muhteşem Yüzyıl' gibi dizilerde yer alan ve bir süredir de ekrandan uzak olan Merve Boluğur, DJ Mert Aydın ile evlendi. Eşiyle yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Boluğur, sık sık "Kocam da kocam", "Kocammm" notlu paylaşımlar yapıyor.

Öyle ki son olarak aktif bir şekilde kullandığı Instagram hesabından takipçileriyle soru-cevap yapan ünlü isim, bir hayranının "Daha fazla 'kocam da kocam' içeriği gelir mi? Hastasıyım" sorusuna kayıtsız kalamayarak; "Ben de eğleniyorum, trollcülük ruhumda var" cevabını vermişti.

Boluğur yine eşiyle pozunu paylaşarak "Kocaların kocası aslan kocam. İyi ki birbirimizi bulduk el ele göz göze nice doğum günlerini kutlayalım" yazdı.

Bir takipçi ise Merve Boluğur'a "Yazık adama bu deli her gün zorlu fotoğraf çekip attırıyor" dedi.

Ünlü oyuncu ise bu yoruma kızarak "Ne diyon evde kalmış haset" yanıtını verdi.

