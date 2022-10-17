MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 'Kocam' paylaşımlarıyla gündemde... Merve Boluğur'dan takipçisine bomba yanıt

'Kocam' paylaşımlarıyla gündemde... Merve Boluğur'dan takipçisine bomba yanıt

17.10.2022 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DJ sevgilisi Mert Aydın ile evlendikten sonra durmaksızın "Kocam" notlu düğün fotoğrafları paylaşan Merve Boluğur bir takipçisine verdiği yanıtla gündem oldu. Bir süredir ekrandan uzak olmasına rağmen oldukça popüler olan Boluğur takipçisine "Evde kalmış" dedi.

'Kocam' paylaşımlarıyla gündemde... Merve Boluğur'dan takipçisine bomba yanıt

'Küçük Sırlar', 'Acemi Cadı' ve 'Muhteşem Yüzyıl' gibi dizilerde yer alan ve bir süredir de ekrandan uzak olan Merve Boluğur, DJ Mert Aydın ile evlendi. Eşiyle yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Boluğur, sık sık "Kocam da kocam", "Kocammm" notlu paylaşımlar yapıyor.

Öyle ki son olarak aktif bir şekilde kullandığı Instagram hesabından takipçileriyle soru-cevap yapan ünlü isim, bir hayranının "Daha fazla 'kocam da kocam' içeriği gelir mi? Hastasıyım" sorusuna kayıtsız kalamayarak; "Ben de eğleniyorum, trollcülük ruhumda var" cevabını vermişti.

Merve Boluğur'un kayınvalidesi şaşkına çevirdi! 'Annesi olamaz, çok genç!'Merve Boluğur'un kayınvalidesi şaşkına çevirdi! 'Annesi olamaz, çok genç!'

Boluğur yine eşiyle pozunu paylaşarak "Kocaların kocası aslan kocam. İyi ki birbirimizi bulduk el ele göz göze nice doğum günlerini kutlayalım" yazdı.

FfM8RyyXEAIsSI9

Bir takipçi ise Merve Boluğur'a "Yazık adama bu deli her gün zorlu fotoğraf çekip attırıyor" dedi.

Ünlü oyuncu ise bu yoruma kızarak "Ne diyon evde kalmış haset" yanıtını verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dekolteli elbisesini yukarı kaldırıp dans etti! "Hiç olmamış"Dekolteli elbisesini yukarı kaldırıp dans etti! "Hiç olmamış"
Altın kemeri görünce... "Gösteriş olarak abartılı ama..."Altın kemeri görünce... "Gösteriş olarak abartılı ama..."
Billur Kalkavan'dan acı haber! Ölüm sebebi belli olduBillur Kalkavan'dan acı haber! Ölüm sebebi belli oldu
Anahtar Kelimeler:
Merve Boluğur evlendi sevgilisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cinsel ilişki iddiası vardı! Türk Oyuncu Ekin-Su'dan 'adada seks' açıklaması

Cinsel ilişki iddiası vardı! Türk Oyuncu Ekin-Su'dan 'adada seks' açıklaması

Cumhur İttifakı'ndan aralık ayı yaklaşırken milyonları heyecanlandıran EYT açıklaması: Tamamı emekli edilecek

Cumhur İttifakı'ndan aralık ayı yaklaşırken milyonları heyecanlandıran EYT açıklaması: Tamamı emekli edilecek

Sosyal medyadan bunu paylaşmış! İklima Naz Akbörü'nün sır ölümünde yeni gelişme

Sosyal medyadan bunu paylaşmış! İklima Naz Akbörü'nün sır ölümünde yeni gelişme

O hareket sonrasında yayıncı kuruluş sesi kısmak zorunda kaldı!

O hareket sonrasında yayıncı kuruluş sesi kısmak zorunda kaldı!

Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City için sahalarda daha önce görülmemiş olay!

Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City için sahalarda daha önce görülmemiş olay!

'Ağa' köyü sattı, mahalleli isyan etti! Taşlı sopalı kavga silahlı çatışmaya döndü! Yaralılar ve gözaltılar var

'Ağa' köyü sattı, mahalleli isyan etti! Taşlı sopalı kavga silahlı çatışmaya döndü! Yaralılar ve gözaltılar var

İlginizi Çekebilir

Bağırsak kanserinin ilk belirtisi: Hemen doktora koşun

Bağırsak kanserinin ilk belirtisi: Hemen doktora koşun

Taşlanarak infaz edilecekti! Ölü bulundu

Taşlanarak infaz edilecekti! Ölü bulundu

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Film gibi olay: Arkadaşıyla çarpıştı hayatı karardı! Uyuduğu an...

Film gibi olay: Arkadaşıyla çarpıştı hayatı karardı! Uyuduğu an...

“Dünyanın en tuhaf balığı!” Üç tonluk canavar dünya rekoru kırdı

“Dünyanın en tuhaf balığı!” Üç tonluk canavar dünya rekoru kırdı

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.