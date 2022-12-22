Kocası onu onlarca kadınla aldattı! Hepsini tek tek değerlendirdi... Yüksek puan verdikleri de vardı

Kocası tarafından defalarca aldatıldığını keşfeden ve Hillary Zinks, onun telefonuna baktığında bir flört uygulaması üzerinden onlarca kadınla iletişime geçtiğini ve kendisini aldattığını görmüştü. Boşanma sürecinde bu kadınlarla iletişime geçen Hillary, hem dış görünüşlerini hem de tavırlarını referans alarak, eşiyle flört etmiş bazı kadınları bir TikTok videosunda değerlendirerek dikkat çekti.

DEVAM EDENLER VARDI

Bazı kadınlara 10 üzerinden 50 gibi oldukça yüksek puanlar veren Hillary, burada en önemli şeyin eşinin evli bir adam olduğunu öğrendiklerinde verdikleri tepki olduğunu söyleyen Hillary'nin iletişime devam eden kadınların çoğundan bolca puan kırdığı görülüyordu.

ŞİMDİ ARKADAŞLAR

Ancak bazı kadınlar da, bu süreçte evli olduğunu duyar duymaz adamdan uzaklaşmayı seçmiş hatta bazıları kolayca boşanabilmesi için Hillary'ye kanıt toplayarak destek bile olmuştu. Hillary, birkaç kısma böldüğü videoların sonuncusunda bu kadınlardan biriyle şu an hala arkadaş olduklarını bile itiraf etti.