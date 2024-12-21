Kocası uyurken habersiz bir şekilde saçlarını tıraş etti! Tepkileri gülümsetti: "Düşmana yapılmaz"

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kullanıcılar arasında popüler oldu. Görüntülerde bir kadın kocası uyuduğu sırada ona bir şaka yapmak istedi.

Eline tıraş makinesini alan kadın kocasının hiçbir şeyden haberi yokken yatağa yaklaştı ve onu tıraş etmeye başladı. Tıraş makinesinin sesine uyanan adam ne olduğunu banyoya gidince anladı ve 'Çok kesmişsin' diyerek duruma tepki gösterdi.

O anlara sosyal medya kullanıcılarından yorum yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Boşanma sebebi" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Düşmana yapılmaz" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı, "Bu kadarı da şaka değil saygısızlık" yorumunda bulundu.