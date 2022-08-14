Kocasına çıplak poz vermişti! Heidi Klum soyunmaya hevesli olduğunu itiraf etti

49 yaşındaki model Heidi Klum yaz aylarında yaptığı iddialı paylaşımlarla adından söz ettiriyordu. Geçtiğimiz günlerde genç kocasına çıplak pozlar vererek de paylaşmıştı. Son dönemde bu pozlarla konuşulan Heidi Klum 50 yaşına yaklaşsa bile kamera için soyunmaya fazlasıyla istekli olduğunu açıkladı.

Klum açıklamasında "Her zamanki gibi hissediyorum. Kıyafetlerimi çıkarmam ve iç çamaşırlarımla kendimi göstermem için benden iki kez istekte bulunulmasına gerek yok. Bir bakıma eski bir şapka takmak gibi" dedi.

49 yaşındaki model, Kim Kardashian'ın en son Skims markası için Alessandra Ambrosio, Candice Swanepoel ve Tyra Banks ile birlikte modellik yapmıştı. Model bu konuda da "Victoria's Secret melekleriyle yeniden birlikte olmak çok eğlenceliydi" dedi.

