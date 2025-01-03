Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Kocasını aldatırken kayınvalide ve kayınpederine yakalandı! İhaneti görünce öfkeden deliye döndüler... Sosyal medyada gündem yaratan görüntüler

Kocasını aldatırken kayınvalide ve kayınpederine yakalandı! İhaneti görünce öfkeden deliye döndüler... Sosyal medyada gündem yaratan görüntüler

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
03.01.2025 15:05
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin'in Jiangsu eyaletinin Huai şehrinde ismi açıklanmayan bir kadın kocasının şehir dışına gitmesini fırsat bilerek sevgilisini evine çağırdı. Ancak ismi açıklanmayan kadın beklemediği bir durumla karşılaştı. Çünkü kocasının ebeveynleri aniden içeri girip onu suçüstü yakaladı. Oğlunun aldatıldığını gören kayınvalide ve kayınpeder öfkeden adeta deliye döndü. Kayınvalide oğlunun intikamını almak için gelinini darp etti.

Kocasını aldatırken kayınvalide ve kayınpederine yakalandı! İhaneti görünce öfkeden deliye döndüler... Sosyal medyada gündem yaratan görüntüler

MYNET|DIŞ HABERLER Çin'in Jiangsu eyaletinin Huai şehrinde ismi açıklanmayan bir kadın, kocasının ebeveynlerine çok yakın bir evde yaşıyordu. Eşinin iş gezisi için şehir dışına ve kocasının ebeveynlerinin akraba ziyaretine gitmesini fırsat bilen ismi açıklanmayan kadın sevgilisini eve çağırdı. Ancak o gün kocasının ebeveynleri gelinlerinin alışılmadık bir şey yapıp yapmadığını görmek için akraba ziyaretinden vazgeçerek onu takip etmeye karar verdi.

2

Gecenin ilerleyen saatlerinde gelin ve oğlunun yaşadığı eve yabancı bir adamın girdiğini gören kayınvalide ile kayınpeder evi bastı. Gelinlerini sevgilisiyle yakalayan ikili öfkeden deliye döndü.

3

Kayınvalide gelinini darp etmeye başlarken gelin ise, "Anne yalvarırım kocama söyleme" diye ağlamaya başladı. O anlar sosyal medyadan paylaşılınca kısa sürede viral oldu.

İlginizi Çekebilir

Resmen gökyüzünden yağdı! Kimse ne olduğunu bilmiyor

Resmen gökyüzünden yağdı! Kimse ne olduğunu bilmiyor

 Kurye eve teslimat yapamadı! 6 kat merdiven inip çıkınca fenalaştı

Kurye eve teslimat yapamadı! 6 kat merdiven inip çıkınca fenalaştı

 Gündem olan düğün görüntüleri! "Hangisi damat hangisi kayınpeder?"

Gündem olan düğün görüntüleri! "Hangisi damat hangisi kayınpeder?"

 Öğretmen öğrencilerine birliktelik karşılığında para teklif etti

Öğretmen öğrencilerine birliktelik karşılığında para teklif etti

 Veli öğrenciyi boğarak merdivenlerden aşağıya attı

Veli öğrenciyi boğarak merdivenlerden aşağıya attı
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Aldatma aldatmak ihanet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Destici'den olay yaratacak çıkış: Duyunca kanım dondu!

Destici'den olay yaratacak çıkış: Duyunca kanım dondu!

MYNET ÖZEL| Özgür Erdursun 'Refah payı en fazla bu kadar olur' diyerek rakam verdi

MYNET ÖZEL| Özgür Erdursun 'Refah payı en fazla bu kadar olur' diyerek rakam verdi

Kocası hesabı görünce onu terk etti! 837 TL zannetti ama...

Kocası hesabı görünce onu terk etti! 837 TL zannetti ama...

Kaynağının ne olduğunu görünce şok oldum

Kaynağının ne olduğunu görünce şok oldum

Olay itiraf! Kız kardeşinin eski eşiyle sevgili olduğunu söyledi

Olay itiraf! Kız kardeşinin eski eşiyle sevgili olduğunu söyledi

Dört parmağını kesti! Nedeni şaşırttı: Çalışmak istemiyormuş

Dört parmağını kesti! Nedeni şaşırttı: Çalışmak istemiyormuş

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri

Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.