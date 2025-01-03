Kocasını aldatırken kayınvalide ve kayınpederine yakalandı! İhaneti görünce öfkeden deliye döndüler... Sosyal medyada gündem yaratan görüntüler

MYNET|DIŞ HABERLER Çin'in Jiangsu eyaletinin Huai şehrinde ismi açıklanmayan bir kadın, kocasının ebeveynlerine çok yakın bir evde yaşıyordu. Eşinin iş gezisi için şehir dışına ve kocasının ebeveynlerinin akraba ziyaretine gitmesini fırsat bilen ismi açıklanmayan kadın sevgilisini eve çağırdı. Ancak o gün kocasının ebeveynleri gelinlerinin alışılmadık bir şey yapıp yapmadığını görmek için akraba ziyaretinden vazgeçerek onu takip etmeye karar verdi.

Gecenin ilerleyen saatlerinde gelin ve oğlunun yaşadığı eve yabancı bir adamın girdiğini gören kayınvalide ile kayınpeder evi bastı. Gelinlerini sevgilisiyle yakalayan ikili öfkeden deliye döndü.

Kayınvalide gelinini darp etmeye başlarken gelin ise, "Anne yalvarırım kocama söyleme" diye ağlamaya başladı. O anlar sosyal medyadan paylaşılınca kısa sürede viral oldu.