Kocasını başka bir kadınla yakaladı! Trafiği birbirine kattı... Kapıları açmak istedi olmayınca kaputun üzerine çıktı

MYNET|DIŞ HABERLER Hindistan'ın Mumbai bölgesinin Pedder Yolu'nda kısa bir süreliğine trafikte aksama yaşandı. Yaşanan bir aile tartışma nedeniyle olay yerine polis ekipleri gelirken aldatıldığını düşünen eşi kimse sakinleştiremedi.

Kocasını bir kadınla arabada gören eş önce aracın kapılarına doğru yöneldi. Kapıların kilitli olması üzerine ise adeta deliye dönen kadın aracın kaputuna çıkarak zıplamaya başladı. Ayakkabını çıkartan kadın aracın camına da defalarca vurdu.

Yetkililer trafik kurallarını ihlal ettiği ve aracını yol ortasında terk ederek araç trafiğini aksattığı gerekçesiyle kadına para cezası verildiğini söyledi.