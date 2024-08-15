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    4. Kocasını başka bir kadınla yakaladı! Trafiği birbirine kattı... Kapıları açmak istedi olmayınca kaputun üzerine çıktı

    Kocasını başka bir kadınla yakaladı! Trafiği birbirine kattı... Kapıları açmak istedi olmayınca kaputun üzerine çıktı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    15.08.2024 10:15
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    Hindistan'ın Mumbai bölgesinde yoğun bir trafikte kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem yarattı. Kendisini aldattığından şüphelenen kocasını arabada başka bir kadınla yakalayan eş cinnet getirdi. Aracın kapılarını açmaya çalışan eş başarılı olamayınca bu kez kaputa çıkarak bağırmaya başladı. O anlar saniye saniye sosyal medyadan paylaşıldı.

    Kocasını başka bir kadınla yakaladı! Trafiği birbirine kattı... Kapıları açmak istedi olmayınca kaputun üzerine çıktı

    MYNET|DIŞ HABERLER Hindistan'ın Mumbai bölgesinin Pedder Yolu'nda kısa bir süreliğine trafikte aksama yaşandı. Yaşanan bir aile tartışma nedeniyle olay yerine polis ekipleri gelirken aldatıldığını düşünen eşi kimse sakinleştiremedi.

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    Kocasını bir kadınla arabada gören eş önce aracın kapılarına doğru yöneldi. Kapıların kilitli olması üzerine ise adeta deliye dönen kadın aracın kaputuna çıkarak zıplamaya başladı. Ayakkabını çıkartan kadın aracın camına da defalarca vurdu.

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    Yetkililer trafik kurallarını ihlal ettiği ve aracını yol ortasında terk ederek araç trafiğini aksattığı gerekçesiyle kadına para cezası verildiğini söyledi.

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