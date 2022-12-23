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Kocasını öldürüp cesedini dereye atmıştı! 'Bu yaptıkların artık yetti dedim'

23.12.2022 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da Mürüvet Ö. tartıştığı kocasını öldürmüştü. Kocasının cesedini el arabasına koyup dereye atan kadının mahkemede "Ayağa kalkmaya çalışınca korkup daha sonra daha büyük bir odunla vurdum. 'Yeter artık bunca yıl çektirdiğin' dedim. 'Bu yaptıkların artık yetti' dedim. Kaç kere vurdum hatırlamıyorum" dedi. Ölen kişinin oğlu ise üvey annesinin babasını miras için öldürdüğünü itiraf etti.

Kocasını öldürüp cesedini dereye atmıştı! 'Bu yaptıkların artık yetti dedim'

Olay, Bolu Gere'de meydana gelmişti. 59 yaşındaki inşaat işçisi Metin Ö. ortadan kaybolmuş ve bir derenin kenarında cansız bedeni bulunmuştu. Olayın katil zanlısının Metin Ö.'nün eşi Mürüvet Ö. olduğu ortaya çıkmıştı. Mahkemede kendisini savunan Mürüvet Ö. "Ayağa kalkmaya çalışınca korkup daha sonra daha büyük bir odunla vurdum. 'Yeter artık bunca yıl çektirdiğin' dedim. 'Bu yaptıkların artık yetti' dedim" diye konuştu.

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"ÖNCE İTTİM, DÜŞTÜ, KALKINCA ODUNLA VURDUM"

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Mürüvet Ö. ve avukatlar katıldı. Savunması için söz hakkı verilen Mürüvet Ö., 25 yıllık evliliği boyunca eşinden şiddet gördüğünü belirterek, "Yalan söylemiyorum. 25 senedir çektiğim çileyi Allah bilir. Bu evlilik sürecinde eşim bana kötü davranmıştır. Çocuklarımı zor büyüttüm. Sürekli bana baskı kuruyordu. Olay günü işten geldi. Bağırdı çağırdı. 'Neden hayvanlara bakmadın?' diye bağırdı çağırdı. Beni dövdü. Ben sessiz kaldım. Eve çıktık. Çay içerken 'Bir yere gideceğim' dedi. Nereye gideceğini söylemedi. 'Anahtarı ver bana geç gelirsin' dedim, kapıyı kilitlemek istedim. Anahtarı aldım. Beni sopayla dövmeye başladı. Defalarca vurdu. Sayısını bile bilmiyorum. Sırtlarım hala ağrıyor. Panik yaptım. 'Ne istiyorsun benden?' dedim. 'Sen bana soru soramazsın, bana karışamazsın, nereye gittiğimi soramazsın' dedi. 'Seni vuracağım öldüreceğim' dedi. Elinde tabanca vardı. Önce ittim, düştü. Kalkınca korktum, yine odunla vurdum. Ne yaptığımı bilemedim. Bir karış uzunluğunda sopayla vurdum" dedi.

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"CESEDİ SABAHA KADAR EL ARABASINDA BEKLETTİM"

Mürüvet Ö., savunmasına şöyle devam etti:

"Ayağa kalkmaya çalışınca korkup daha sonra daha büyük bir odunla vurdum. 'Yeter artık bunca yıl çektirdiğin' dedim. 'Bu yaptıkların artık yetti' dedim. Kaç kere vurdum hatırlamıyorum. Bir anda ne yaptığımı bilemedim. Kalktım boynuna doğru vurdum. Sonra oturup ağladım. Orada öldüğünü fark edip, ağladım. Ben neden böyle yaptım? Sonra korktum. Öldürdükten bir saat sonra kucaklayıp el arabasına koydum. Sabaha kadar beklettim. Sonra da çaya attım. Çadırı da çaya attım. Vurduğum odunları da sobaya atıp yaktım. Tek başımaydım. Yanımda kimse yoktu, yemin ederim. Cesedi sabaha kadar el arabasında evin önünde açık alanda beklettim."

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"BENİ ÖLDÜRÜP MENGENLİ KADINLA EVLENECEĞİNİ SÖYLEDİ"

Eşinin başka bir kadın ile görüştüğünü iddia eden Mürüvet Ö., "Mengen'de yaşayan bir kadınla sürekli telefonla konuşuyordu. Gülüşürken duyuyordum. Onunla evlenmek istiyordu. 'O kadınla git evlen ama nikahı vermem' dedim. Beni öldürüp, Mengenli kadınla evleneceğini söyledi. Sonuç olarak pişmanım, beraatimi talep ediyorum" diye konuştu.

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METİN'İN OĞLUNDAN MİRAS İDDİASI

Metin Ö.'nün oğlu Celal Ö., üvey annesinin babasını miras yüzünden öldürdüğünü ileri sürdü. Celal Ö., Mürüvet anlaşması zor birisi. 12 yaşındayken annem öldü. Babam ise işini gücünü yapan çalışkan bir insandır. Babama dövüyor diye iftira ediyor. Herkes eşiyle kavga edebilir. Babam darp etmemiştir. Laf söz anlamayan biridir. Her işi babam yapardı. 25 yıl sorunsuz yaşadılar. Kendi öz oğlu nişanlandıktan sonra başladı olaylar. Babama bilezik aldırmak istedi. Evi arabayı üstüne yaptırmak istedi. Babama baskı yapıyorlardı. Bizim evimizde tabanca yok. Babam silah meraklısı değildir. Ben cinayetin miras kavgası sebebiyle olduğunu düşünüyorum. Ayrıca babam ayrılmak istemiştir ama Mürüvet boşanmak istemedi. Şiddet görse niye boşanmasın? Bu korkunç cinayeti miras için yapmıştır. Şikayetçiyim" dedi.
Mahkeme heyeti, sanık Mürüvet Ö.'nün tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Gerede ilçesine bağlı Hacılar köyünde yaşayan 59 yaşındaki inşaat işçisi Metin Ö., 28 Aralık 2021'de kaybolmuş, 31 Aralık'ta ise dere kenarında cansız bedeni bulunmuştu. Metin Ö.'nün evinde yapılan incelemelerde bir tahtada kan bulunmuş, cinayeti ise eşi Mürüvet Ö'nün işlediği tespit edilmişti. Gözaltına alınan Mürüvet Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Mürüvet Ö.'nün 3'ü öz 2'si üvey 5 çocuk annesi olduğu, Metin Ö.'nün ikinci evliliği olduğu öğrenilmişti.

Kaynak: İHA

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