Kocasını otel odasında başka bir kadınla yakaladı! Öfkeden deliye dönen kadın sinirlerine hakim olamadı... Battaniyeyle kendisini saklayan sevgiliyi dövdü

MYNET|DIŞ HABERLER ETtoday web sitesi'nin haberine göre Çin'de kocasının ihanetinden şüphelenen bir kadının yakın arkadaşıyla birlikte otel odasını bastığı anlar yer aldı.

Odaya girdiğinde kocasını başka bir kişiyle gören kadın sinirlenerek ikisine de saldırdı. Kadının yanında bulunan en yakın arkadaşı ise sadakatsizlik anlarını saniye saniye kaydederek sosyal medyadan paylaştı.

Görüntüler sosyal medyada viral olurken ihanet eden eşin sevgilisinin kendisini battaniyeyle saklamaya çalıştığı fark edildi. O anlara sosyal medyadan tepki yağdı.