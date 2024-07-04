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    4. Kocasını otel odasında başka bir kadınla yakaladı! Öfkeden deliye dönen kadın sinirlerine hakim olamadı... Battaniyeyle kendisini saklayan sevgiliyi dövdü

    Kocasını otel odasında başka bir kadınla yakaladı! Öfkeden deliye dönen kadın sinirlerine hakim olamadı... Battaniyeyle kendisini saklayan sevgiliyi dövdü

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    04.07.2024 10:21
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    Çin'de bir kadın kocasının kendisini aldattığından şüphelenerek en yakın arkadaşını yanına alıp bir otel odasına gitti. Odaya girdiğinde kocasını yatakta başka bir kişiyle gören kadın öfkesine engel olamadı ve hem eşini hem de sevgilisini darp etti.

    Kocasını otel odasında başka bir kadınla yakaladı! Öfkeden deliye dönen kadın sinirlerine hakim olamadı... Battaniyeyle kendisini saklayan sevgiliyi dövdü

    MYNET|DIŞ HABERLER ETtoday web sitesi'nin haberine göre Çin'de kocasının ihanetinden şüphelenen bir kadının yakın arkadaşıyla birlikte otel odasını bastığı anlar yer aldı.

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    Odaya girdiğinde kocasını başka bir kişiyle gören kadın sinirlenerek ikisine de saldırdı. Kadının yanında bulunan en yakın arkadaşı ise sadakatsizlik anlarını saniye saniye kaydederek sosyal medyadan paylaştı.

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    Görüntüler sosyal medyada viral olurken ihanet eden eşin sevgilisinin kendisini battaniyeyle saklamaya çalıştığı fark edildi. O anlara sosyal medyadan tepki yağdı.

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    Anahtar Kelimeler:
    Aldatma ihanet
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