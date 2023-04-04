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Kocasını yatakta bastı! Aldatma şakası trendini denedi... Sosyal medyayı ikiye böldü

04.04.2023 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok’ta birbirlerine yaptıkları şakalar sayesinde kısa sürede popüler olmayı başaran bir çift sosyal medyada son dönemde trend olan aldatma şakasını denedi. Kocasını yatakta basan kadının eşine saldırdığı anlar sosyal medyada kısa sürede viral olmayı başardı.

Leman ve Umut isimli bir çift TikTok’tan birbirlerine yaptıkları ilginç şaka videoları sayesinde gündem olmayı başardı. Son dönemde sosyal medyada trend olan aldatma şakasını eşine yapmak isteyen adam hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Kocasını yatakta gören kadın aldatıldığını düşünerek eşine saldırdı. O anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

SOSYAL MEDYA BUNU KONUŞUYOR

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Eşinin eve gelmesinden önce evlerinin belirli bölümlerine gizli kamera yerleştiren bir adam aldatma şakası için büyük bir hazırlık yaptı. Evine girdiğinde yerde kadın eşyaları gören Leman isimli kadın aldatıldığını düşünerek büyük bir sinirle yatak odasına yöneldi. Kocasını yatakta gören kadın öfkeyle üzerine atladı.

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Karısının aldatıldığını düşünmesi için yorganın altında başına peruk yerleştirdiği cansız mankenle uzanan adam eşinin verdiği tepkiyi gizli kamerayla kayıt ederek sosyal medyadan ifşa etti. Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı videonun kurgu olduğunu iddia ederken diğer bir kısmı ise görüntülerde eğlendiklerini dile getiren yorumlar yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok Aldatma ihanet

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