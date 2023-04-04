Kocasını yatakta bastı! Aldatma şakası trendini denedi... Sosyal medyayı ikiye böldü

Leman ve Umut isimli bir çift TikTok’tan birbirlerine yaptıkları ilginç şaka videoları sayesinde gündem olmayı başardı. Son dönemde sosyal medyada trend olan aldatma şakasını eşine yapmak isteyen adam hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Kocasını yatakta gören kadın aldatıldığını düşünerek eşine saldırdı. O anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

SOSYAL MEDYA BUNU KONUŞUYOR

Eşinin eve gelmesinden önce evlerinin belirli bölümlerine gizli kamera yerleştiren bir adam aldatma şakası için büyük bir hazırlık yaptı. Evine girdiğinde yerde kadın eşyaları gören Leman isimli kadın aldatıldığını düşünerek büyük bir sinirle yatak odasına yöneldi. Kocasını yatakta gören kadın öfkeyle üzerine atladı.

Karısının aldatıldığını düşünmesi için yorganın altında başına peruk yerleştirdiği cansız mankenle uzanan adam eşinin verdiği tepkiyi gizli kamerayla kayıt ederek sosyal medyadan ifşa etti. Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı videonun kurgu olduğunu iddia ederken diğer bir kısmı ise görüntülerde eğlendiklerini dile getiren yorumlar yaptı.