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Kocasının çirkin sözlerini açık açık yazdı... Esra Ezmeci gelen soru karşısında kendini tutamadı! "Çok ayıp..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
04.03.2024 14:43
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Klinik psikolog ve yazar Esra Ezmeci'nin Beyaz TV'de yayınlanan 'Yeni Baştan' programının itiraf köşesinde son dönemde ağızları açık bırakan itiraflar dikkat çekiyor. Ezmeci'ye gelen itiraflar sosyal medya mesajlarıyla da devam ediyor. Son gelen mesaja Esra Ezmeci "Çok ayıp" diyerek yanıt verdi.

Kocasının çirkin sözlerini açık açık yazdı... Esra Ezmeci gelen soru karşısında kendini tutamadı! "Çok ayıp..."

Esra Ezmeci İle Yeni Baştan programına gelen itiraflar son günlerde sık sık dikkat çekiyor. Kimi patronunun eşiyle birlikte oluyor kimi kocasından duyduğu isteklerle şoke olup şaşıyor.

Esra Ezmeci kendisine yapılan itiraflara verdiği yanıtlarla dikkat çekiyor. Sosyal medyada da takipçilerinden gelen soruları atlamayan klinik psikolog yine bazı mesajlara şaştı kaldı.

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Bir kadın takipçisi Ezmeci'ye "Kocam kız kardeşinin kalçaları ve göğüsleri daha güzel keşke onla evlenseydim diyor ağlatıyor" mesajını attı.

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Esra Ezmeci bu mesaja yanıt olarak "Böyle şeyleri söyleyebilmesi çok ayıp bir şey. Ağlamayın sert çıkın ve tavrınızı koyun. Ayrıca kız kardeşinizle de çok aynı ortama sokmayın" diyerek tepki gösterdi.

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