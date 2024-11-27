Eşinin fiziksel görüntüsü nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olmuşlardı! "Damat mı oğlu?" eleştirilerinin sonrasında müjdeli haberi verdiler: 'Üçüzlerimiz geliyor'

Lauren Evens isimli sosyal medya fenomeni sevgilisi Hannah Kaye ile 2 yıllık mutlu ilişkilerinin sonunda dünyaevine girdi. Hannah, Lauren'dan sadece üç yaş küçük olmasına rağmen, sık sık on yaşında bir okul çocuğuyla karıştırıldığı için, ikili sürekli olarak yabancılar tarafından sosyal medyada eleştiriliyordu. Ancak ikili şimdi üçüz bebek beklediklerini duyurdu.

"BU BİR MUCİZEYDİ"

İkisi de ebeveyn olmak istediklerini biliyorlardı ve hemen ilk tüp bebek turu için Kuzey Kıbrıs'a uçtular. İki çocuk sahibi olması Lauren'in İngiltere'de NHS tedavisi almasını zaten imkansız hale getiriyordu. Donör spermiyle hamile kalma yöntemini kullandıklarını belirten Hannah, "Hannah'nın yumurtaları ve donör spermi kullanılarak yapılan tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olmaya karar verdik. Cilt tonumuza ve görünüşümüze en yakın olduğu için İsveçli bir sperm donörü seçtik" dedi.

Tüp bebek sürecinin zor geçtiğini dile getiren Lauren, "Yorucu ve stresli bir süreçti. Hannah'nın yumurtaları toplandı ve bunlardan sadece üçü başarılı döllenme aşamasına ulaştı. Gebe kalma şansımızı en üst düzeye çıkarmak için üçünün de takılmasına karar verdik. Üç embriyonun rahimde kalma şansının inanılmaz derecede düşük olduğunu biliyorduk ve klinik doktorları bize bunun verilebilecek en iyi karar olduğunu söylediler. İmplantasyondan üç gün sonra pozitif gebelik sonucu almak duyulmamış bir şey. Bu bir mucizeydi. Üçüzlerimiz geliyor" diye konuştu.