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Gökdelenin tepesine malikane yaptı! Değeri dudak uçuklattı ama bir gün bile oturamadı... Tamamen terk edilmiş halde duruyor

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
30.10.2024 15:06
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Hindistan'ın Bengaluru kentindeki UB City'de bulunan Kingfisher Towers'ın tepesinde inşa edilen malikane dünyanın en farklı evlerinden biri olarak ilgi çekiyor. Vijay Mallya'ya ait olan ve 33 metrelik apartmanın en üstüne yerleştirilen makinenin değeri 20 milyon dolar. Ancak bu malikanenin tüm gösterişine rağmen en önemli özelliği ise sahibi Mallya'nın burada bir gün daha oturmamış olması...

Gökdelenin tepesine malikane yaptı! Değeri dudak uçuklattı ama bir gün bile oturamadı... Tamamen terk edilmiş halde duruyor

2010 yılında Hintli iş insanı Vijay Mallya, Bengaluru'daki 33 katlı gökdelenin tepesine kendisi için bir malikane inşa ettirdi. Bu göreklim yapı Amerika'daki Beyaz Saray'a benzeyecek şekilde tasarlandı. Malikanede sonsuzluk havuzu olarak nitelendirilen bir havuz, helikopter pisti, 360 derecelik bir izleme güvertesine ve yemyeşil bir bahçe bulunuyor. Malikane tam tam 3.830 metrekarelik bir alanı kaplıyor ve altındaki binadaki diğer dairelerle hiçbir ortak noktası bulunmuyor.

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Kuleyi inşa etmek için ortak bir geliştirme anlaşmasının parçası olan Prestige Estates Projects'in başkanı Irfan Razack, proje hakkında "Malikaneyi o yükseklikte devasa bir konsol üzerine inşa etmek bir zorluktu, ancak onu tam olarak tasarlandığı şekilde inşa ettiğimizden emin olduk. Karmaşık bir yapı" ifadelerini kullandı.

HİÇBİR ZAMAN MALİKANESİNDE OTURAMAYABİLİR

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Financial Times'a göre Mallya, zengin yaşam tarzı nedeniyle "iyi zamanların kralı" olarak biliniyordu, ancak Mart 2016'da 1 milyar dolardan fazla borcunu ödeyemeyince Hindistan'dan kaçtı ve dolandırıcılık suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı. Mallya suçlamaların ardından İngiltere'ye sığındı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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Malikane boş olmasına rağmen dışarıdan görüntüsü sayesinde sosyal medya kullanıcılar arasında bir hayli popüler. Bir sosyal medya kullanıcısı malikane için, "Bu, ülkedeki en iyi emlaklardan biri." ifadelerini kullandı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bengaluru'daki Kingfisher Tower'ın tepesindeki 20 milyon dolarlık malikane gerçekten büyüleyici. Bu, Hindistan'ın metropolünde lüks yaşamanın bir örneğidir." yorumunu yaptı.

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