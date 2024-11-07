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Kocasının ihanetinden şüphelenerek adım adım takip etti! Kocasını başka bir kadınla arabada yakalayınca öfkeden deliye döndü

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
07.11.2024 10:42
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Malezya'da kaydedilen bir görüntü kısa sürede sosyal medyada kullanıcılarının ilgisini çekti. Görüntülerde bir kadın kocasının ihanetinden şüphelendiği için onu adım adım takip etti. Sonunda ise kocasını iş arkadaşıyla park halindeki arabalarının içinde yakınlaşırken yakaladı. İhaneti suçüstü yakalayan kadın sinir krizi geçirerek hem kocasına hem de kocasının sevgilisine saldırdı.

Kocasının ihanetinden şüphelenerek adım adım takip etti! Kocasını başka bir kadınla arabada yakalayınca öfkeden deliye döndü

MYNET|DIŞ HABERLER Malezya'da kaydedilen bir görüntü sosyal medya kullanıcıları arasında popüler oldu. Facebook sayfası Wa Fans'ta paylaşılan bir görüntüde kadın kendisini aldattığından şüphelenen kocasıyla yüzleşmek istedi. Kocasının takip ettiğinde arabasını park halinde gördü. Sürücü koltuğunun kapısını açtığında sakin kalamadı ve hemen bağırmaya başladı.

"BANA BUNU NEDEN YAPIYORSUN?"

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Arabanın yolcu koltuğunda ise kadın kocasının iş arkadaşını görünce öfkesi bir anda arttı. Öfkeyle kadın kocasına "Bana bunu neden yapıyorsun?" diye bağırdı. Kocasının ihanetini öğrendikten sonra genç kadın 3 yıllık evliliklerini sonlandırarak boşanmaya karar verdi.

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Kocasının yeni işe başladıktan sonra ailesine olan davranışlarının değişmeye başladığını dile getiren kadın, "Tatillerde bile çocuğumuza neredeyse hiç dokunmadı veya onunla ilgilenmedi. Onu seviyorum ve birini çok sevdiğimde onu bırakmak benim için zor, ama o kişi kalbimi kırdığında ve ruhuma işkence ettiğinde değil. İkisinin birlikte birçok kez görüldüğünü her zaman biliyordum. Kocamın başka bir iş arkadaşı bana söyledi ama elimde hiçbir kanıt yoktu" dedi.

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Malezya Aldatma aldatmak ihanet
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