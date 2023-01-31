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Kocasının kendisini aldattığını düşünen kadın dehşet saçtı! Penisini ısırarak koparttı

31.01.2023 08:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kenya’da aldatıldığını düşünen bir kadın kocasıyla yaşadığı tartışmada dehşet saçtı. İkili arasındaki tartışma Eliud Kepha Onuko'nun öfkeli karısı Grace Oyaro tarafından iddiaya göre cinsel organından ısırmasıyla son buldu. Kocasını cinsel organından ısıran kadın öfkesine engel olamayınca eşinin penisini koparttı.

Kocasının kendisini aldattığını düşünen kadın dehşet saçtı! Penisini ısırarak koparttı

Kenya’da yaşanan bir olay dünya basınında gneiş yankı uyandırdı. Grace Oyaro isimli bir kadın kocası Eliud Kepha Onuko’nun kendisini aldattığını düşünerek kocasıyla yüzleşmek istedi. Kenya’nın Kisii kentindeki evlerinde ikili arasında başlayan tartışma bir anda hararetlendi. Kocasının reddetmesine rağmen kendisini aldattığından şüphelenen kadın bir anda adam saldırdı. O anlarda kocasının penisini ısırarak kopartan kadın tutuklandı.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Mahkemeya çıkartılan Oyaro hakkındaki tüm suçlamaları reddederek kefaletle serbest bırakılmasını istedi. Ancak kocası ise potansiyel olarak tekrar saldırma ihtimali olduğunun altını çizerek cezasının devam etmesine karar verilmesini talep etti.

35 yaşındaki Oyaro, 50.000 Kenya şilini (yaklaşık 7 bin 545 TL) ödenerek serbest bırakıldı. Yerel Kenya gazetesi The Star, savcı Hilary Kaino'nun, ikilinin ev içi bir ilişki içinde olmaları nedeniyle birbirleriyle temasa geçmemeleri koşuluyla tahvil şartlarını kabul ettiğini bildirdi.

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