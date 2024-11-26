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  4. Kocasının kendisini aldattığını öğrenen kadının intikamı çok konuşuldu! Eline pankart verdi: Tüm AVM boyunca gezdirdi

Kocasının kendisini aldattığını öğrenen kadının intikamı çok konuşuldu! Eline pankart verdi: Tüm AVM boyunca gezdirdi

26.11.2024 09:59
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Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
26.11.2024 09:59
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Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletindeki bir alışveriş merkezinde oldukça ilginç anlar yaşandı. Kocasının kendisini aldattığını öğrenen bir kadın ondan intikam almak için çok konuşulacak bir ceza verdi. Eşinin eline "İki yıllık bir ilişkim oldu" yazılı büyük bir pankart veren kadın tüm AVM boyunca bu şekilde dolaşmasını istedi. O anlar sosyal medya kullanıcıları arasında popüler oldu.

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde Walt Whitman Alışveriş Merkezi'nde yürüyen bir çift kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşti. Kocasının kendisini aldattığını öğrenen bir kadın ondan intikam almak için bir planı devreye soktu. Gururu kırılan kadının kocasının eline verdiği "İki yıllık bir ilişkim oldu" yazılı büyük bir pankart ile AVM boyunca yürümesini istedi.

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Kocasının elinde pankartla yürüdüğü sırada aldatılan eş ise, "Rahat olun beni aldattığını ifşa ediyor" şeklinde bağırmaya başladı. Kadın ayrıca videoyu çeken kişi de dahil olmak üzere insanlara, ikinci çocuklarına hamileyken kocasının iki yıllık bir ilişkisi olduğunu öğrendiğini söyledi.

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Görüntüler kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "İnsanlar gerçekten izlenme uğruna her şeyi yaparlar" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Kadının öfkesi bana samimi geldi" yorumunu yaptı.

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