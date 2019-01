Kocasının yaptıkları kan dondurdu! Genç kadın dehşeti yaşadı

Gaziantep'te 7 yıl boyunca karısına işkence yapan, son olarak hamile olduğu dönemde eşini derin bıçak darbeleriyle yaralayıp karnındaki bebeği ve bir ayağını kaybetmesine neden olan sanık M.A.A. hakkında mütalaa verildi. Yıllarca şiddet gören Çağlar Aşık, "Ben adalete güveniyorum. Allah’ın izniyle o hak ettiği cezayı alacak" dedi.

23 yıl ile 46 yıla kadar hapsi istenen sanığı eski eşi ile dehşet günlerini yaşayan Çağlar Aşık, duruşmanın ardından konuştu. Eşini her gördüğünde aynı hisleri yaşadığını ifade eden Aşık, ”Bugün ikinci duruşma oldu ve onu gördüm. Ben yaşadıklarımı her gün tekrar tekrar yaşıyorum onu gördüğümde. Ben adalete güveniyorum. Allah’ın izniyle o hak ettiği cezayı alacak. Bu olay yaşanırken avukatım en büyük destekçim oldu, her durumda beni savunuyor Allah ondan razı olsun” dedi.

YAPTIKLARINI İNKAR ETTİ

26 yaşındaki Çağlar Aşık, kocası M.A.A. tarafından ağzı bağlanarak yumruk ve tekmelerle, ardından sopa ile darp edilmişti. Savcılık mütalaasında da yer alan suçlamaları kabul etmeyen M.A.A., hiç bir şey yapmadığını ileri sürdü.