Köfteci Yusuf'ta 'domuz eti' skandalı! Bu video gündem oldu: '25 yıldır değişmeyen bir reçetemiz var'

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından paylaşılan liste gündem olmuştu. Sakıncalı listede yer alan Köfteci Yusuf'un etlerinde domuz eti olduğu kamuoyuyla paylaşılmıştı. Ayrıca, Düzce'deki Saydam Yemek ve Organizasyon firmasının üniversite yurtlarındaki öğrencilere yedirdiği dana rostonun içinde de domuz eti tespit edilmişti.

KUMPAS İDDİASI

Türkiye'de domuz etiyle gündeme gelen Köfteci Yusuf, yaşananlar sonrası yaptığı açıklamada "Biz tüm gücümüz ve inancımızla bu karanlık kumpası açığa çıkartmak için çabalıyoruz" dedi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Yaşananlar sonrasında sosyal medyada bir video gündem oldu. Köfteci Yusuf’un sahibinin geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda iyi bir köfte için anlattıkları yer aldı.

İşte videodaki o ifadeler:

"İyi köftenin sırrı içerisindeki malzemenin abartılı şekilde bol olmaması. Çok fazla baharat, çok fazla katkı malzemesi eklersen iyi köfte olmanın dışına çıkar. Bizim 25 yıldır değişmeyen bir reçetemiz var.

Ekmek, tuz, pul biber, soğan ve belirli oranda kuzu eti koyuyoruz. Kuzu etini herkes koyamaz. "