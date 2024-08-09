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    4. Kokusuna bile dayanamadı! Sosyal medyanın son trendi 'dışkı' maskesine tepkiler çığ gibi büyüdü... "Bu kadarı çok fazla"

    Kokusuna bile dayanamadı! Sosyal medyanın son trendi 'dışkı' maskesine tepkiler çığ gibi büyüdü... "Bu kadarı çok fazla"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    09.08.2024 10:33
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    Brezilyalı model Debora Peixoto sosyal medyadan yaptığı son paylaşımında yüzüne kendi dışkısını sürerek uyguladığı tuhaf cilt bakımı rutinini gösterince eleştirilerin odağı haline geldi. Yaşlanmayı geciktirdiği iddia edilen 'dışkı' maskesine uzmanlardan tepki yağdı.

    Kokusuna bile dayanamadı! Sosyal medyanın son trendi 'dışkı' maskesine tepkiler çığ gibi büyüdü... "Bu kadarı çok fazla"

    31 yaşındaki Brezilyalı model Debora Peixoto tarafından paylaşılan son güzellik trendi sosyal medya kullanıcılarının tepkisine neden oldu. Daha önce cildini yumuşatmak için adet kanını cildine sürmesiyle sosyal medyada viral olan fenomen, dışkı yüz maskesinin yaşlanmayı önleyebileceğini internette okuduktan sonra bu maskeyi takmaya karar verdiğini söyledi.

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    Maskenin kokusunu bastırmak için burnunu bir mandalla kapatan Peixoto, "Hayatımda yaptığım en çılgınca şey buydu. Garip bir şekilde bende işe yaradı. Cildimin dökülmesi durdu" dedi.

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    Londra'daki Cadogan Kliniği'nde danışman dermatolog olan Dr. Sophie Momen, "Tüm cilt bakımı 'trendleri' arasında, bu şimdiye kadar karşılaştığım en tuhaf trendlerden biri. Dışkıyı yüz maskesi olarak kullanmanın cildinize hiçbir bilimsel faydası yoktur." ifadelerini kullandı.

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