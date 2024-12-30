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Koleksiyonluk LEGO Icons NASA Artemis Yaratıcı Yapım Seti indirime girdi
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Koleksiyonluk LEGO Icons NASA Artemis Yaratıcı Yapım Seti indirime girdi

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
30.12.2024 14:58
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Günün Fırsatları'na özel LEGO'nun Icons serisinden koleksiyonluk NASA Artemis Uzay Fırlatma Sistemi Yaratıcı Yapım Seti indirime girdi. Bir daha bu fiyata düşmesi zor olan bu sete bir şans vermeye ne dersiniz?

Bilim tutkunuzu ve keşif arzunuzu artıracak harika bir LEGO setiyle karşınızdayız: LEGO’nun Icons serisinden NASA Artemis Uzay Fırlatma Sistemi! Sadece bir model değil, aynı zamanda hayallerin ötesine geçmenin, yıldızlara ulaşmanın ve bilimin büyüleyici dünyasını keşfetmenin anahtarı. Bugüne özel idirimdeki bu özel set, sevdiklerinize bilim ve yaratıcılığın birleşimini sunmak için mükemmel bir hediye! Eğlenceli ve öğretici bir deneyim arayanlar için ideal bir seçenek. Uzaya doğru bir yolculuğa çıkmaya hazır mısınız? Hadi, keşfetmek için harekete geçelim!

Bilim tutkunu sevdiklerinize harika bir hediye: LEGO Icons NASA Artemis Uzay Fırlatma Sistemi 10341

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NASA'nın Artemis programından ilham alan LEGO Icons NASA Artemis Uzay Fırlatma Sistemi Yaratıcı Yapım Seti, toplamda 3601 parçadan oluşuyor. Set, Artemis uzay fırlatma sistemini ve onun önemli bileşenlerini, özellikle de Space Launch System (SLS) roketi ile Orion uzay aracı gibi unsurlarını gerçekçi bir şekilde içeriyor. 18 yaş üzeri yetişkinler için tasarlanan bu yaratıcı yapım seti, karmaşık bir yapım deneyimi arayanlar için ideal. LEGO Icons serisine ait olan bu set, koleksiyonerler için özel ve değerli bir parça. Model, detaylarla dolu olup özellikle uzay meraklıları için harika bir hediye niteliğinde.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Uzun yıllardır yaptığım en keyifli LEGO kitiydi diyebilirim. Bittiğinde harika bir ev dekoru oluyor."

  • "Hala inşa ediyorum ama inanılmaz bir deneyim olduğunu söylemeliyim. Bu benim ilk LEGO'm. Özellikle bu çok eğlenceli ve tatmin edici. Talimatlar mükemmel."
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Bu içerik 30 Aralık 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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