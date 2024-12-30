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Salomon Elixir Activ GTX Outdoor Spor Ayakkabı günün fırsat ürünü oldu
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Salomon Elixir Activ GTX Outdoor Spor Ayakkabı günün fırsat ürünü oldu

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
30.12.2024 10:35
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Doğa yürüyüşlerinde sizi yarı yolda bırakmayan bir ayakkabı arayışında mısınız? Salomon Elixir Activ GTX, hem dayanıklılığı hem de konforu bir araya getirerek uzun yürüyüşlerin vazgeçilmezi haline geliyor. Gore-Tex teknolojisiyle hava koşullarına meydan okurken yumuşak tabanıyla yorgunluğu unutturuyor. Salomon Elixir Activ GTX bugüne özel indirimli fiyatla satışta! Doğanın çağrısına kulak verin. İşte detaylar...

Doğada geçen bir gün, doğru ekipmanlarla çok daha keyifli hale geliyor. Özellikle yürüyüş sırasında her adımda rahatlık, destek ve güven arıyorsanız, doğru ayakkabı seçimi en önemli unsurlardan biri. Salomon Elixir Activ GTX, zorlu hava koşullarına dayanıklılığı, yumuşak adımları ve denge sağlayan teknolojisiyle bu ihtiyacınıza kusursuz bir çözüm sunuyor. Üstelik, bugün özel indirimde olan model, macera dolu günlerinizde size eşlik etmeye hazır. Bu fırsatı kaçırmayın!

Salomon Elixir Activ GTX Outdoor Spor Ayakkabı

Salomon Elixir Activ GTX Outdoor Spor Ayakkabı

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Zorlu yürüyüş parkurlarında konfor ve performansı bir arada sunan bir ayakkabı hayal edin. İşte Active Chassis teknolojisi ile ayaklarınıza yanal destek sağlarken, Fuze Foam orta tabanı sayesinde gün boyu süren rahatlık ve yastıklama sunan Salomon Elixir Activ GTX Outdoor Spor Ayakkabı hayal ettiğiniz o ürün! Hava koşullarına dayanıklı Gore-Tex tasarımı, sizi her türlü maceraya hazırlarken, dış tabanında kullanılan %30 doğal kauçuk ekstra dayanıklılık ve tutuş sağlıyor. Salomon Elixir Activ GTX spor ayakkabı, şehirde ya da doğada, her adımınızda güveni ve konforu garanti ediyor!

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Taş gibi ayakkabı! Outdoor kullanıma da uygun. Çok sağlam çok rahat bir ayakkabı. Tam yerinde bir alışveriş oldu. Teşekkürler Amazon."

  • "Konfor, dayanıklılık, su geçirmezlik çok iyi. Tam numaranızı almanızı öneririm."
Ürünü İncele

Bu içerik 30 Aralık 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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