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Kolombiya'da peş peşe depremler! 7’nci kattan atlayıp hayatını kaybetti

17.08.2023 23:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kolombiya peş peşe meydana gelen depremlerde başkent Bogota’da bir kişi 7’nci kattan atlayarak hayatını kaybetti. Kadının atladığı ana ait görüntüler ortaya çıkarken çevredekilerden birinin kadına “Dikkat et” diye bağırdığı duyuldu.

Kolombiya'da peş peşe depremler! 7’nci kattan atlayıp hayatını kaybetti

Kolombiya’da 6.1 ve 5.6 büyüklüğünde peş peşe meydana gelen iki deprem ile sallanan başkent Bogota’da bir kişi 7’nci kattan atlayarak hayatını kaybetti. Bogota İtfaiyesi yetkilisi Paula Henao yaptığı açıklamada, kadının depremler nedeniyle korku ve paniğe kapılarak kendisini camdan aşağı attığını ifade etti. Bogota Belediye Başkanı Claudia Lopez Hernandez ise yaptığı açıklamada, kadının ölümünü doğrulayarak, deprem sebebiyle şehirde ayrıca asansörde mahsur kalan birkaç kişinin kurtarıldığını ve 10 adet binada ise çok hafif hasarın tespit edildiğini söyledi.

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GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Kadının atladığı anlar çevredekiler tarafından anbean kayıt altına alınırken, çevredekilerden birinin kadına “Dikkat et” diye bağırdığı duyuldu.

Kolombiya Jeoloji Servisi tarafından yapılan açıklamada, 6.1’lik ilk depremin yerel saatle 12.04’de El Calvario kasabasında meydana geldiği aktarılmış, ilk depremden 13 dakika sonra Villavicencio şehri yakınlarında ise 5.6 büyüklüğünde ikinci bir deprem yaşanmıştı. Her iki depremde Bogota’da hissedilmiş ve halk kendini sokağa atmıştı.

Kaynak: İHA

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deprem Kolombiya

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