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    4. Kolonunda keşfedilen canlı sinek doktorları şok etti! "Bu daha önce duyulmamış bir şey"

    Kolonunda keşfedilen canlı sinek doktorları şok etti! "Bu daha önce duyulmamış bir şey"

    30.11.2023 10:34 | Son Güncelleme:
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    Amerikan Gastroenteroloji Dergisi'nde yayınlanan bir cilt taraması çalışmasına göre, sağlık görevlileri kolonoskopi sırasında bir adamın kolonunda tamamen sağlam bir sinek keşfettikten sonra rutin bir kanser muayenesi garip bir hal aldı. Görüntüler sosyal medyanın da ilgisini çekerek tıp literatürüne girmeyi başardı.

    MYNET-DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Missouri eyaletinde ismi açıklanmayan 63 yaşındaki bir hasta mide ağrısı şikayetiyle doktora başvurdu. Mide ağrısının nedenini araştırmak isteyen doktorlar kolonoskopi yapmaya karar verdi. Kalın bağırsağını bir kamerayla incelerken ismi açıklanmayan hastanın kolonunda tamamen sağlam bir sinek bulan doktorlar şaşkına döndü.

    BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

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    Karaciğerin hemen altında yer alan travers kolonunda bulunan canlı sinek herkesi şaşkına çevirdi. Hasta, işlemden sadece iki gün önce pizza ve marul yediğini söyledi. Tüm çalışmalara rağmen sineğin varlığı belirsizliğini koruyor.

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    Doktorlar bu bulgu karşısında şaşkınlığa uğradı. Prosedürü gerçekleştiren Missouri Sağlık Hizmetleri Üniversitesi'nden gastroenterolog Dr. Matthew Bechtold, Business Insider'a yaptığı açıklamada "Böyle sağlam bir sineğe sahip olmak duyulmamış bir şey" ifadelerini kullandı.

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    Anahtar Kelimeler:
    sinek kolon
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