Kolonunda keşfedilen canlı sinek doktorları şok etti! "Bu daha önce duyulmamış bir şey"

MYNET-DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Missouri eyaletinde ismi açıklanmayan 63 yaşındaki bir hasta mide ağrısı şikayetiyle doktora başvurdu. Mide ağrısının nedenini araştırmak isteyen doktorlar kolonoskopi yapmaya karar verdi. Kalın bağırsağını bir kamerayla incelerken ismi açıklanmayan hastanın kolonunda tamamen sağlam bir sinek bulan doktorlar şaşkına döndü.

BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Karaciğerin hemen altında yer alan travers kolonunda bulunan canlı sinek herkesi şaşkına çevirdi. Hasta, işlemden sadece iki gün önce pizza ve marul yediğini söyledi. Tüm çalışmalara rağmen sineğin varlığı belirsizliğini koruyor.

Doktorlar bu bulgu karşısında şaşkınlığa uğradı. Prosedürü gerçekleştiren Missouri Sağlık Hizmetleri Üniversitesi'nden gastroenterolog Dr. Matthew Bechtold, Business Insider'a yaptığı açıklamada "Böyle sağlam bir sineğe sahip olmak duyulmamış bir şey" ifadelerini kullandı.