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  4. Kolpaçino'nun yıldızları Şafak Sezer, Buket Dereoğlu ve Kubilay Penbeklioğlu canlı yayında tartıştı! Mehmet Akif Ersoy ne yapacağını bilemedi! O anlar olay oldu

Kolpaçino'nun yıldızları Şafak Sezer, Buket Dereoğlu ve Kubilay Penbeklioğlu canlı yayında tartıştı! Mehmet Akif Ersoy ne yapacağını bilemedi! O anlar olay oldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
20.01.2024 08:52 | Son Güncelleme:
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Şafak Sezer’in senaryosunu yazdığı ve başrolünde oynadığı Kolpaçino 4 filmi vizyona girdiği günden bu yana büyük bir ilgiyle izleniyor. Son olarak Kolpaçino ekibi canlı yayında yaşadığı bir tartışma ile gündem oldu. Şafak Sezer, Buket Dereoğlu ve Kubilay Penbeklioğlu Mehmet Akif Ersoy'un sunduğu 5. Gece programına konuk oldu. Programdaki gergin anlar herkesi şoke etti.

Kolpaçino'nun yıldızları Şafak Sezer, Buket Dereoğlu ve Kubilay Penbeklioğlu canlı yayında tartıştı! Mehmet Akif Ersoy ne yapacağını bilemedi! O anlar olay oldu

Başrollerinde Şafak Sezer, Aydemir Akbaş, Ali Çatalbaş, Serkan Şengül'ün yer aldığı İbrahim Tatlıses, Serdar Ortaç, Cengiz Kurtoğlu ve Mehmet Ali Erbil'in eşlik ettiği Kolpaçino 4 filmi, ilk haftasında en çok izlenen film olarak rekor kırdı.

7 yıl sonra beyazperdeye dönen Kolpaçino serisinin son filmi Kolpaçino 4, büyük bir ilgiyle karşılandı. Son olarak filmin başrolleri Şafak Sezer, Buket Dereoğlu ve Kubilay Penbeklioğlu Mehmet Akif Ersoy'un sunduğu 5. Gece programına konuk oldu.

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Programdaki gergin anlar sosyal medyada gündem oldu. Kubilay Penbeklioğlu fragmandaki bazı sahnelerin kesildiğini söylerek 'Sahnelerimizin kesilmesi normal mi?' diyerek bir çıkış yaptı.

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Şafak Sezer ise; 'Niye sinir yapıyorsun ki? Bu mu bunun tartışma yeri' diyerek sert çıktı. Buket Dereoğlu'nun da araya girdiği dakikalarda Penbeklioğlu sinirlenerek 'Bu kadar olmaz' diyerek stüdyoyu terk etmek için ayağa kalktı.

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O anlarda ne diyeceğini bilemeyen Mehmet Akif Ersoy ekibe müdehale etmekte zorlandı. Ersoy'un ayağa kalktığı anlarda Penbeklioğlu geri dönerek 'Kolpaçino böyle bir oyunculukla çıkıyor' diyerek şaka yaptıklarını söyledi.

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Canlı yayındaki bu anlar sosyal medyada gündem oldu.

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Şafak Sezer kolpaçino erkan ali erbil
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