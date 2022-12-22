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'Komple açın da kurtulun'dan sonra 'Külodunu çıkar!' tepkisi! Didem Soydan bakın ne dedi

22.12.2022 08:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken model Didem Soydan son olarak sütyensiz halleriyle gündeme gelmişti. Bir takipçi ise Soydan'a 'Komple açın da kurtulun' demişti! Bir takipçi ise Didem Soydan'ın sütyensiz haline "Külodunu da çıkar tam olsun" yazınca ünlü model bakın ne yanıt verdi.

'Komple açın da kurtulun'dan sonra 'Külodunu çıkar!' tepkisi! Didem Soydan bakın ne dedi

Didem Soydan hem özel hayatı hem de sosyal medya paylaşımları ile sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde paylaştığı dekolteli fotoğrafı ile beğeni yağmuruna tutulan Soydan, bir takipçisinin kendisi için yaptığı yoruma daha fazla dayanamadı ve yanıt verdi.

Bir takipçisi Soydan'ın fotoğrafının altına 'Şunları komple açın da kurtulun' yazmıştı. Soydan ise "Açığı var" yanıtıyla olay olmuştu. Model son olarak da sütyensiz hallerini paylaştı.

didem

Bu sefer de başka bir takipçi "Bence bu saatten sonra külodu da çıkar tam olsun" deyince model sessiz kalmadı.

Didem Soydan içine sütyen giymedi! Pozuyla olay oldu Didem Soydan içine sütyen giymedi! Pozuyla olay oldu

Didem Soydan takipçisine "Bakarız tatlım be keyif kahyası bizim. Sen takipte kal" yanıtını verdi.


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Didem Soydan sosyal medya

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