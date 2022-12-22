'Komple açın da kurtulun'dan sonra 'Külodunu çıkar!' tepkisi! Didem Soydan bakın ne dedi

Didem Soydan hem özel hayatı hem de sosyal medya paylaşımları ile sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde paylaştığı dekolteli fotoğrafı ile beğeni yağmuruna tutulan Soydan, bir takipçisinin kendisi için yaptığı yoruma daha fazla dayanamadı ve yanıt verdi.

Bir takipçisi Soydan'ın fotoğrafının altına 'Şunları komple açın da kurtulun' yazmıştı. Soydan ise "Açığı var" yanıtıyla olay olmuştu. Model son olarak da sütyensiz hallerini paylaştı.

Bu sefer de başka bir takipçi "Bence bu saatten sonra külodu da çıkar tam olsun" deyince model sessiz kalmadı.

Didem Soydan takipçisine "Bakarız tatlım be keyif kahyası bizim. Sen takipte kal" yanıtını verdi.



