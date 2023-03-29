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Komplo teorileri havada uçuştu! Gizemli halka sosyal medyanın gündeminde... Dünyanın farklı noktalarında görüldü şimdi de orada ortaya çıktı

29.03.2023 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya, Rusya'nın başkenti Moskova'da bir anda gökyüzünde beliren siyah halkayla çalkalanıyor. Görenleri şaşkına çeviren gizemli halka ile ilgili komplo teorileri de havada uçuşuyor. Halkanın havada süzüldüğü anlar sosyal medyanın gündemine yerleşirken benzer görüntüler daha önce Almanya, ABD, İngiltere, Kazakistan ve Filipinler'de de görülmüştü. Rus yetkililer görüntünün bir bacadan çıkan kurumdan kaynaklanmış olabileceğini düşünüyor ancak sebebi henüz tam olarak bilinmiyor.

Komplo teorileri havada uçuştu! Gizemli halka sosyal medyanın gündeminde... Dünyanın farklı noktalarında görüldü şimdi de orada ortaya çıktı

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir anda gökyüzünde ortaya çıkan siyah halka, sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi. Görüntülerin paylaşılmasıyla Twitter da komplo teorileriyle çalkalandı. Daha önce dünyanın pek çok farklı noktasında görülen ve akılalmaz iddiaları da beraberinde getiren siyah halka bu defa Rusya semalarında fark edildi.

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SEBEBİ BİLİNMİYOR

ATV Haber'de yer alan habere göre; son olarak 12 milyon nüfuslu Moskova’da beliren siyah halkaya neyin sebep olduğu tam olarak bilinmiyor. Rus yetkililer ise; olaya bir bacada biriken yüksek miktarda kurumun havaya salınmasının yol açmış olabileceğini düşünüyor.

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DAHA ÖNCE DE GÖRÜLMÜŞTÜ

Söz konusu gizemli halka daha önce Kazakistan, Filipinler, Kanada, Almanya, İngiltere ve ABD semalarında görülmüştü. Yetkililer, gizemli olayın kısa devre yapan bir trafo ya da hava kirliliğine bağlı gelişen bir hücreden kaynaklanabileceği görüşünü de paylaşıyor.

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2008'de California’da görülen siyah halkanın da bir müzik festivalindeki ateş görselinden kaynaklandığı öğrenilmişti.

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