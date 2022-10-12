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Komşusu piknik tüpüyle kapıyı kırıp evini bastı! Genç kadın 'Tacizci var' diyerek kendini sokağa attı

12.10.2022 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Esenyurt'ta yaşayan genç kadın komşusunun yaptıklarıyla dehşete düştü. Gözü dönmüş adam, piknik tüpü ile kapıyı kırıp kadının evini bastı. Korkudan güçlükle kendini dışarı atan kadın, “Mahallede tacizciler oturuyor” diyerek bağırdı. Yaşanan o anlar ise cep telefonunu ve güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul'daki dehşete düşüren olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi’nde yaşandı. İddialara göre tek başına yaşanan bir kadının evini, tartıştığı komşusu bastı.

PİKNİK TÜPÜYLE KAPIYI KIRDI

Gözü dönmüş adam, evin kapısını piknik tüpü ile kırarken, kadın korkudan kendini sokağa attı.

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“MAHALLEDE TACİZCİLER OTURUYOR”

Yaşanan olayı mahalleliye duyurmak isteyen kadın, “Mahallede tacizciler oturuyor” diyerek bağırdı.

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KAMERAYA YANSIDI

Yaşanan o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu ve binanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt taciz komşu
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