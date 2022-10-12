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Tüyler ürperten saldırı sosyal medyada gündem oldu! Silahıyla geldi, 2 kişiyi öldürdü... Her şey normalmiş gibi izlediler

12.10.2022 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya'da yaşandığı iddia edilen suikast akıllara durgunluk verdi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 5 kişinin bulunduğu bir mekana gelen saldırgan silahını çekerek iki kişiye ateş ediyor. Saldırı sonrası şahısların öldüğü öne sürülürken etraftaki diğer insanların her şey normalmiş gibi izlemesi ise şaşkına çevirdi.

Tüyler ürperten saldırı sosyal medyada gündem oldu! Silahıyla geldi, 2 kişiyi öldürdü... Her şey normalmiş gibi izlediler

Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan silahlı saldırı anları akıllara durgunluk verdi. Brezilya'da yaşandığı iddia edilen olayda, 5 kişinin bulunduğu mekana gelen saldırgan, masada oturan bir kişiye ateş etti.

Saldırgan daha sonra ise mekanın içine girerek kurşun yağdırmaya devam etti. Korkunç saldırıda 2 kişinin öldüğü iddia edilirken o anda etrafta olan insanların rahatlığı ise dikkat çekti.

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SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

Anbean kayda alınan ve sosyal medyada olay olan görüntüler bir yandan kan dondururken diğer yandan ise insanların tavrı büyük şaşkınlık yarattı.

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Anahtar Kelimeler:
Brezilya silahlı saldırı suikast
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