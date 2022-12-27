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Komşusuna tecavüz edebilmek için demirlere kafa atıp camları deldi! Kanlar içinde pantolonunu sıyırdı ama...

27.12.2022 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya'da yaşanan bir olay akıllara durgunluk verdi. İngiliz bir göçmene tecavüz etmek amacıyla kafasıyla metal bir bariyeri ve bir camı kırarak talihsiz kadının evine giren yarı çıplak saldırgan, olay yerinde hayatını kaybederken, korkunç bir şok ve travma yaşayan kadının da olayı atlatmaya çalıştığı aktarıldı.

22 Aralık Perşembe günü Brezilya'nın Salvador kentinde bir sitede yaşanan olay herkesi dehşete düşürdü. Bir memur olduğu bildirilen Jacques Freitas isimli adam, aynı sitede yaşamakta olduğu İngiliz bir göçmen olan komşusuna tecavüz etmek üzere evine girmeye çalıştı. Olay esnasında uyuşturucu madde etkisinde olduğu tahmin edilen Freitas, kadının dairesinin dışındaki metal bir bariyeri kafasıyla parçaladığı sırada yakalandı.

ASLA PES ETMEDİ

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Talihsiz kadının evine vardığında ise, bir cam bölmeye kafa attı ve İngiliz kadının bir yıldır yaşadığı eve girmeyi başardı. Paylaşılan görüntülerde, Freitas'ın cam bölmeyi parçaladıktan sonra ağır bir şekilde yaralandığı ve kanlar içinde kaldığı görülüyordu. Ancak buna rağmen bir Noel ağacının yanından geçti ve onu kendisiyle seks yapmaya zorlamak için dehşete kapılmış kadına yaklaştı.

YIĞILIP KALDI

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Freitas, ciddi şekilde yaralanmasına ve yoğun kan kaybına rağmen, ona tecavüz etmek için şortunu çıkardı. Ancak kadın, yardım için çığlık atarak onunla savaştı. Dehşete kapılan kadın, bir şekilde peşinde saldırganıyla birlikte dairesinden çıkıp apartmanın açık yüzme havuzuna doğru koşmayı başardı. Ancak Freitas onu kovalarken, kan kaybından havuzun kenarına yığıldı.

''KORKUNÇ BİR GECEYDİ''

Freitas'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirtilirken, polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı açıklandı. Polisler, olayın ardından yapılan araştırmalarda, saldırganın dairesinde çeşitli uyuşturucu maddeler bulduklarını bildirdiler. Bina yöneticisi Rita Pires ise olaya ilişkin "Korkunç bir geceydi. Hiç böyle bir şey görmedim. Freitas, eli kırılmış, gevşemiş, ve titriyor olmasına rağmen kadının peşinden havuz alanına koşmayı başardı." diye konuştu.

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tecavüz Brezilya taciz

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