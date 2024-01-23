Komşusunun cinsel ilişki sırasında seslerini duyduğunu anlattı! Sosyal medya ikiye bölündü: "Benim kocam senin karının sesini niye duysun?"

Sosyal medyada paylaşılan ilginç videolar son dönemde sık sık gündeme geliyor. Yine bir kullanıcının paylaşımı hızla yayıldı.

Genç kadın makyaj videosu çekerken komşusunun cinsel ilişkisi sırasında seslerini duymasına dair konuştu.

Kadın kullanıcı konuşması sırasında "O zamanlar hamileyim başım çatlıyor uyumaya çalışıyorum ay 1 kadın sesi ama iğrenç yani, mart kedisi gibi mık mık mık... Ve ondan önce de çok defa seslerini duyduğum için artık şurama kadar gelmiş vaziyette. Kalkıp duvara vuruyorum hiç kaideyi bozmuyorlar, yöneticiye söyleyip gruba yazıyorum, 2 gün sonra yine aynılar. E nasıl susturacağım ben bunları? Yani benim kocam senin karının sesini niye duysun?" dedi.

"Benim ruhum eski zaman" diyen kadın kullanıcı "Edep güzel şey" yorumunda bulunup "Siz olsun ne yaparsınız?" diye sordu.

Sosyal medya kullanıcıların bazıları genç kadına hak verirken bazıları ise bu yorumunu ve paylaşımını gereksiz buldu.





