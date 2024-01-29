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  4. Konser yolunda rahatsızlanan Alişan apandist ameliyatı oldu! Eşi Buse Varol şarkıcının ameliyattan sonraki görüntüsünü paylaştı

Konser yolunda rahatsızlanan Alişan apandist ameliyatı oldu! Eşi Buse Varol şarkıcının ameliyattan sonraki görüntüsünü paylaştı

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
29.01.2024 10:33 | Son Güncelleme:
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Şarkıcı Alişan, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki konserine giderken yolda rahatsızlanınca Bursa'da özel bir hastanede tedavi altına alındı. Apandist ameliyatı olan Alişan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Buse Varol, Alişan'ın hastaneden görüntüsünü paylaştı.

Konser yolunda rahatsızlanan Alişan apandist ameliyatı oldu! Eşi Buse Varol şarkıcının ameliyattan sonraki görüntüsünü paylaştı

Şarkıcı Alişan, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki düzenlenen konseri için yola çıktı. Yolculuk sırasında aniden rahatsızlanan şarkıcı Alişan, Bursa'da özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Alişan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''Sivrihisar konserine giderken sağ tarafımda dayanılmaz bir ağrıyla Bursa'da acile geldik. İlaçlı tomografi ve kan tahlili neticesi bugün apandisit ameliyatı olmam gerektiğini söyledi hocalarımız. Sivrihisar konseri bugün için kısmet olmadı maalesef. Acil ameliyat denmese vallahi geliyordum. Sözüm söz ameliyat olur olmaz ne zaman isterseniz geleceğim" ifadelerini kullandı.

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APANDİSİT AMELİYATI OLDU

Şarkıcı Alişan'ın apandist ameliyatı olduğu öğrenildi. Alişan'ın sağlık durumunun iyi olduğu, tedavisine devam edildiği belirtildi.

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Alişan'ın hastaneden görüntüsünü eşi Buse Varol paylaştı. Varol, paylaşıma "Maşallah" notunu düştü.

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