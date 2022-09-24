MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Konuşanlar’da Hasan Can Kaya’dan arkadaşına açılan seyirciye olay yanıt! Genç adam ne diyeceğini şaşırdı: "Bu yayınlanacak mı?"

Konuşanlar’da Hasan Can Kaya’dan arkadaşına açılan seyirciye olay yanıt! Genç adam ne diyeceğini şaşırdı: "Bu yayınlanacak mı?"

24.09.2022 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hasan Can Kaya, Konuşanlar programında Murat Boz'u ağırladı. Ünlü komedyen yaşadığı diş sorunu nedeniyle yüzünün şiş olduğunu belirtip "Adam yeterince yakışıklı olduğu yetmiyormuş gibi tipimi daha da kaydırdı" ifadelerini kullandı. Konuşanlar programına, ayrılık sürecinde kendisine destek olan arkadaşına, açılan seyircinin sözleri damga vurdu. Hasan Can Kaya, "Sen gerçekten romantikmişsin lan!" diyerek seyirciyi ti'ye alırken genç adam kırdığı potu fark edip "Bu yayınlanacak mı?" diye sordu.

Konuşanlar’da Hasan Can Kaya’dan arkadaşına açılan seyirciye olay yanıt! Genç adam ne diyeceğini şaşırdı: "Bu yayınlanacak mı?"

Hasan Can Kaya, Konuşanlar stüdyosunda ünlü şarkıcı Murat Boz'u ağırladı. Hasan Can Kaya tarafından günler önce paylaşımı yapılan program geçtiğimiz günlerde izleyiciyle buluştu. Stüdyoya gelen izleyicilerden birinin sözleri Konuşanlar'a damga vurdu. Hasan Can Kaya'nın seyirciye verdiği yanıt ise olay oldu.

KONUŞANLAR'DA HASAN CAN KAYA'DAN PROGRAMA DAMGA VURAN SORU

2018 yılında bir ayrılma süreci yaşadığını ifade eden genç adam, bir arkadaşının bu zor süreçte kendisine destek olduğunu vurguladı. Seyircinin bu süreç sonunda arkadaşına duygusal anlamda açıldığını söylemesi üzerine Hasan Can Kaya ne yanıt aldığını sordu.

AYRILIK SÜRECİNDE KENDİSİNE DESTEK OLAN ARKADAŞINA AÇILDI!

Ayrılma süreci sonunda kendisine destek olan arkadaşına birliktelik teklif eden seyirci, aldığı yanıtı şu sözlerle ifade etti:

"Ben ona açıldım. O da 'benim aklımda başka birisi var' dedi."

89

Stüdyoda bulunan kadın seyirci "Neden olmadığını da söylemek istiyorum ben burada" diyerek genç adamın sözlerini böldü.

FUTBOL (34)

HASAN CAN KAYA'DAN SEYİRCİYİ UTANDIRAN YANIT: "SEN TAM BİR ROMANTİKMİŞSİN LAN!"

Kızla "Senin durumun belli, hani evde kalmışsın..." gibi konuştuğunu söyleyen seyircinin sözleri stüdyodakileri kahkahaya boğdu. Hasan Can Kaya, "Sen tam bir romantikmişsin lan! Nasıl reddeder kız" diyerek seyirciyle dalga geçti.

FUTBOL (35)

SEYİRCİ NE DİYECEĞİNİ ŞAŞIRDI!

Konuşanlar stüdyosunda Hasan Can Kaya'nın verdiği yanıt üzerine kırdığı potu fark eden genç adam, ne diyeceğini şaşırarak "Bu yayınlanacak mı?" diye sordu.

49

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hayranı sahneye atladı! Dudağından öptüHayranı sahneye atladı! Dudağından öptü
Bambaşka bir görünüme kavuşmuştu! Estetik pişmanlığıBambaşka bir görünüme kavuşmuştu! Estetik pişmanlığı
Bir boşanma haberi daha! "Anlaşamadık"Bir boşanma haberi daha! "Anlaşamadık"
Anahtar Kelimeler:
Exxen Hasan Can Kaya Konuşanlar konuşanlar hasan can kaya hasan can kaya konuşanlar ünlü şarkıcı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akılalmaz olay! 'Saygın iş adamlarıyız, Türkiye'ye rezil oluruz'

Akılalmaz olay! 'Saygın iş adamlarıyız, Türkiye'ye rezil oluruz'

İlişki sorusu şaşkına çevirdi! "Eşim bana ilişki sırasında..."

İlişki sorusu şaşkına çevirdi! "Eşim bana ilişki sırasında..."

Miçotakis'in açıklamalarına Türkiye'den jet yanıt

Miçotakis'in açıklamalarına Türkiye'den jet yanıt

Rus petrolünün gizlice Avrupa’ya sevk edildiği ifşa oldu!

Rus petrolünün gizlice Avrupa’ya sevk edildiği ifşa oldu!

Korkunç olay! Elbisesi kapıya takıldı, otobüsün altında feci şekilde can verdi... O anlar saniye saniye kaydedildi

Korkunç olay! Elbisesi kapıya takıldı, otobüsün altında feci şekilde can verdi... O anlar saniye saniye kaydedildi

'Türkiye tarihinin en büyük borsa manipülasyonu' deyip uyardı! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan SPK'ya son çağrı...

'Türkiye tarihinin en büyük borsa manipülasyonu' deyip uyardı! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan SPK'ya son çağrı...

İlginizi Çekebilir

Patrondan şaşırtan tuzak! Tuvalete gizli kamera yerleştirdi

Patrondan şaşırtan tuzak! Tuvalete gizli kamera yerleştirdi

Balıkta gözden kaçan ölümcül tehlike! Öksürük tuttuğu an...

Balıkta gözden kaçan ölümcül tehlike! Öksürük tuttuğu an...

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Cinsel hayatı coşturmak sadece biri: Gördüğünüz yerde atlayacaksınız!

Cinsel hayatı coşturmak sadece biri: Gördüğünüz yerde atlayacaksınız!

Canlı yayında cinsel ilişkiye girmişti! Bu sefer affedilmedi

Canlı yayında cinsel ilişkiye girmişti! Bu sefer affedilmedi

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.