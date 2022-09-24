Konuşanlar’da Hasan Can Kaya’dan arkadaşına açılan seyirciye olay yanıt! Genç adam ne diyeceğini şaşırdı: "Bu yayınlanacak mı?"

Hasan Can Kaya, Konuşanlar stüdyosunda ünlü şarkıcı Murat Boz'u ağırladı. Hasan Can Kaya tarafından günler önce paylaşımı yapılan program geçtiğimiz günlerde izleyiciyle buluştu. Stüdyoya gelen izleyicilerden birinin sözleri Konuşanlar'a damga vurdu. Hasan Can Kaya'nın seyirciye verdiği yanıt ise olay oldu.
2018 yılında bir ayrılma süreci yaşadığını ifade eden genç adam, bir arkadaşının bu zor süreçte kendisine destek olduğunu vurguladı. Seyircinin bu süreç sonunda arkadaşına duygusal anlamda açıldığını söylemesi üzerine Hasan Can Kaya ne yanıt aldığını sordu.
Ayrılma süreci sonunda kendisine destek olan arkadaşına birliktelik teklif eden seyirci, aldığı yanıtı şu sözlerle ifade etti:
"Ben ona açıldım. O da 'benim aklımda başka birisi var' dedi."
Stüdyoda bulunan kadın seyirci "Neden olmadığını da söylemek istiyorum ben burada" diyerek genç adamın sözlerini böldü.
Kızla "Senin durumun belli, hani evde kalmışsın..." gibi konuştuğunu söyleyen seyircinin sözleri stüdyodakileri kahkahaya boğdu. Hasan Can Kaya, "Sen tam bir romantikmişsin lan! Nasıl reddeder kız" diyerek seyirciyle dalga geçti.
Konuşanlar stüdyosunda Hasan Can Kaya'nın verdiği yanıt üzerine kırdığı potu fark eden genç adam, ne diyeceğini şaşırarak "Bu yayınlanacak mı?" diye sordu.
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