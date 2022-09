Konuşanlar’da Hasan Can Kaya’dan arkadaşına açılan seyirciye olay yanıt! Genç adam ne diyeceğini şaşırdı: "Bu yayınlanacak mı?"

Hasan Can Kaya, Konuşanlar stüdyosunda ünlü şarkıcı Murat Boz'u ağırladı. Hasan Can Kaya tarafından günler önce paylaşımı yapılan program geçtiğimiz günlerde izleyiciyle buluştu. Stüdyoya gelen izleyicilerden birinin sözleri Konuşanlar'a damga vurdu. Hasan Can Kaya'nın seyirciye verdiği yanıt ise olay oldu.

KONUŞANLAR'DA HASAN CAN KAYA'DAN PROGRAMA DAMGA VURAN SORU

2018 yılında bir ayrılma süreci yaşadığını ifade eden genç adam, bir arkadaşının bu zor süreçte kendisine destek olduğunu vurguladı. Seyircinin bu süreç sonunda arkadaşına duygusal anlamda açıldığını söylemesi üzerine Hasan Can Kaya ne yanıt aldığını sordu.

AYRILIK SÜRECİNDE KENDİSİNE DESTEK OLAN ARKADAŞINA AÇILDI!

Ayrılma süreci sonunda kendisine destek olan arkadaşına birliktelik teklif eden seyirci, aldığı yanıtı şu sözlerle ifade etti:

"Ben ona açıldım. O da 'benim aklımda başka birisi var' dedi."

Stüdyoda bulunan kadın seyirci "Neden olmadığını da söylemek istiyorum ben burada" diyerek genç adamın sözlerini böldü.

HASAN CAN KAYA'DAN SEYİRCİYİ UTANDIRAN YANIT: "SEN TAM BİR ROMANTİKMİŞSİN LAN!"

Kızla "Senin durumun belli, hani evde kalmışsın..." gibi konuştuğunu söyleyen seyircinin sözleri stüdyodakileri kahkahaya boğdu. Hasan Can Kaya, "Sen tam bir romantikmişsin lan! Nasıl reddeder kız" diyerek seyirciyle dalga geçti.

SEYİRCİ NE DİYECEĞİNİ ŞAŞIRDI!

Konuşanlar stüdyosunda Hasan Can Kaya'nın verdiği yanıt üzerine kırdığı potu fark eden genç adam, ne diyeceğini şaşırarak "Bu yayınlanacak mı?" diye sordu.