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Konya Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay kimdir? Uğur İbrahim Altay kaç yaşında ve nereli? 18 Kasım MasterChef Konya'da

18.11.2022 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jüri üyeliğinde Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna gibi isimlerin yer aldığı MasterChef programı tüm hızıyla devam ediyor. MasterChef ekibi yeni bölümde Konya'da yer aldı. Bununla birlikte Konya Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın hayatı da araştırılmaya başlandı. Peki Konya Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay kimdir? Uğur İbrahim Altay kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...

Konya Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay kimdir? Uğur İbrahim Altay kaç yaşında ve nereli? 18 Kasım MasterChef Konya'da

Sevilen yemek programı MasterChef'in, 18 Kasım akşamında ekranlara gelecek olan yeni bölümü için çekimler Konya'da gerçekleştirildi. Konya Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, MasterChef'in yeni bölümünde yer aldı. Bununla birlikte Konya Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın hayatı merak konusu oldu. Peki Konya Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay kimdir? Uğur İbrahim Altay kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...

UĞUR İBRAHİM ALTAY KİMDİR?

5 Aralık 1974 Konya doğumlu Uğur İbrahim Altay 47 yaşındadır. Eğitimini, Konya Lisesi'nin ardından Konya Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri alanında aldı. Okulu tamamladıktan sonra bir sene boyunca proje mühendisi olarak çalıştı. 1999'da yedek subay olarak Şırnak'ta askerlik yaptı.

29 Mart 2009 mahalli seçimlerinde AK Parti’den Selçuklu Belediye Başkanlığı görevine seçildi. 30 Mart 2014 mahalli seçimleriyle aynı partiden 2. kez Selçuklu Belediye Başkanlığı görevine seçildi. Tahir Akyürek'in milletvekili seçilmesinden dolayı Konya Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından 3 Mayıs 2018'de Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine getirildi. 31 Mart 2019 seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi ve Cumhur İttifakı adayı olarak Konya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçildi. Halen bu görevine devam etmektedir.

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Uğur İbrahim Altay Konya Masterchef

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