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Konya'da anne ve babasını katletmişti! İlk kez hakim karşısına çıktı, akılalmaz sözler: 'Beni gaza getirdiler'

10.10.2023 14:24 | Son Güncelleme:
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Konya'da 26 yaşındaki Mücahit Mustafa Çoban, anne ve babasını öldürmüştü. İlk kez hakim karşısına çıkan Çoban, "Arkadaşlarımdan başka bir olay nedeniyle tabanca aldım, beni gaza getirdiler o yüzden yaptım" dedi.

Konya'da anne ve babasını katletmişti! İlk kez hakim karşısına çıktı, akılalmaz sözler: 'Beni gaza getirdiler'

Olay, 1 Haziran Perşembe günü akşam saatlerinde Çumra ilçesi İçeri Çumra Mahallesi 74946 Sokak’ta bulunan 2 katlı müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 çocuk babası 55 yaşındaki Hüseyin Çoban ve eşi 51 yaşındaki Mürüvvet Çoban'dan çocukları haber alamaması üzerine durumu aynı mahallede oturan yakınlarına bildirdi. Çoban çiftinin evine gelen yakınları çifti kanlar içerisinde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde çiftin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin cinayetten sonra başlattığı çalışmada çiftin oğlu 26 yaşındaki Mücahit Mustafa Çoban gözaltına alınarak ifadesi alındığı sırada cinayeti itiraf etti. Çumra Jandarma karakolunda işlemleri tamamlanan cinayet zanlısı, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Anne ve babasını öldüren Mücahit Mustafa Çoban hakkında "Üst soy akrabayı öldürmek" suçundan düzenlenen iddianamenin Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesinin ardından şahıs, ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkemeye ölen çiftin yakınları katıldı.

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"BENİ GAZA GETİRDİLER"

Anne ve babasının katil zanlısı Mücahit Mustafa Çoban, "Geçmişten gelen sorunlarım var. Arkadaşlarımdan başka bir olay nedeniyle tabanca aldım, beni gaza getirdiler o yüzden yaptım. Olaydan bir gün önce kız isteme meselesi yüzünden babamla telefonda tartıştık. Bana 'seni evlatlıktan reddederim' demesi bana çok dokundu. Bu durum çocukluktan beri gelen bir sorun. Bana silahı temin eden arkadaşlarımdan da şikayetçiyim" diye kendini savundu.

Daha sonra mahkeme heyeti dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için davayı erteledi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Konya

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