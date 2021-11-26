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Konya'da lisede kavga! Ortalık savaş alanına döndü

26.11.2021 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da bir lisede kavga eden 2 kız öğrencinin, konuşmak için okula gelen velileri arasında tartışma çıktı. Çağırılan polis ekiplerinin ifadesini almak için polis merkezine götürmek istediği veliye, diğer öğrencinin yakınları saldırmak istedi. Yaşanan arbede, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Konya'da lisede kavga! Ortalık savaş alanına döndü

Selçuklu ilçesindeki Konevi Anadolu Lisesi'nde dün 2 kız öğrenci kavga etti. Bunun üzerine öğrencilerin velileri konuşmak için okula geldi. Ancak veliler arasında tartışma çıkınca, öğretmenler araya girip polis çağırdı.

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İfadesinin alınması için polis merkezine götürülmek istenen velilerden birine, okul önünde bekleyen diğer öğrencinin velisi ile yakınları saldırmak istedi. Polis müdahale edip durumu engelledi. Yaşanan arbede, çevredekiler tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.

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Olaya karışan 5 kişi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Birbirlerinden şikayetçi olmayan taraflar, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

DHA

Liseli kızların bıçaklı kavgası kameradaLiseli kızların bıçaklı kavgası kamerada


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Konya
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