Konya'daki korkunç cinayetin görüntüleri ortaya çıktı! Şampiyon motosikletçiyi böyle vurdular

Olay, geçen hafta cumartesi günü saat 06.30 sıralarında Sahip Ata Mahallesi Hakimiyet Sokak’ta meydana geldi. 2014 yılındaki Türkiye Motosiklet Drag Yarışları’nda şampiyon olan Mustafa Adım, arkadaşlarıyla birlikte çorbacıya gitti. Bir süre sonra Adım’ın işlettiği eğlence merkezinde garsonluk yapan Yusuf Sivridağ da çorbacıya geldi. Yusuf Sivridağ, burada tabancasını çıkarıp patronuna 3 el ateş etti. Arkadaşları tarafından yakındaki özel hastaneye götürülen Mustafa Adım, kurtarılmadı.

KORKUNÇ CİNAYET SONRASI CEZAEVİNE KONULDU

Olayın ardından gözaltına alınan Sivridağ, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İŞTE ŞAMPİYON MOTOSİKLETÇİNİN VURULMA ANI

Bu arada olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, Sivridağ'ın çorbacıya girer girmez silahını çıkarıp ateş ettiği, kaçmaya çalışan Adım’ı takip edip ateş etmeyi sürdürdüğü görüldü.

(DHA)



