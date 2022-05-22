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Konya'da korkunç cinayet! Şampiyon motosikletçi çorbacıda öldürüldü

22.05.2022 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Motosiklet Drag Yarışları’nda 2014 yılında şampiyonluk yaşayan Mustafa Adım (43), gittiği çorbacıda, işlettiği eğlence mekanında çalışan Yusuf S.'nin (36) silahlı saldırısına uğradı. Şampiyon motosikletçi Mustafa Adım, yaşamını yitirirken, kaçan zanlı gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Konya'da korkunç cinayet! Şampiyon motosikletçi çorbacıda öldürüldü

Olay, dün saat 06.30 sıralarında Sahip Ata Mahallesi Hakimiyet Sokak'ta meydana geldi. Eğlence mekanı işleten Mustafa Adım, arkadaşlarıyla birlikte çorbacıya gitti. Bir süre sonra Adım’ın iş yerinde garsonluk yapan Yusuf S. de çorbacıya geldi. Yusuf S., burada tabancasını çıkarıp patronuna 3 el ateş etti.

ŞAMPİYON MOTOSİKLETÇİ KURTARILAMADI

Arkadaşları tarafından yakındaki özel hastaneye götürülen Mustafa Adım, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmadı. Kaçan Yusuf S., yakalanarak gözaltına alındı.

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Mustafa Adım'ın aynı zamanda motor sporcusu olduğu, 2014 yılında yapılan Türkiye Motosiklet Drag Yarışları şampiyonu olduğu öğrenildi.

TUTUKLANDI

Mustafa Adım'ı (43), tabancayla çorbacıda vurarak öldüren zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sivridağ, nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Zanlı ifadesinde, olaydan önce alacak-verecek nedeniyle Mustafa Adım ile tartıştıklarını ve cinayeti kendisini darbettiği için işlediğini söylediği öğrenildi. (DHA)

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cinayet
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