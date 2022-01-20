Konya'dan Antalya'ya gelmişti! Aylardır kayıp olan Kerbizan Keskin vahşice öldürüldü iddiası: Cesedi benzinle yaktık

Konya'dan Antalya'ya gelen ve 2,5 aydır haber alınamayan emlak zengini kadın Kerziban Keskin'in (61), Serik'teki arkadaşı Hüsniye D. tarafından öldürüldüğü öne sürüldü. Televizyon kanalının canlı yayınına katılan Rüstem B., Keskin'in, Hüsniye D. tarafından iple boğulduğunu iddia ederek, "Cesedi benzinle evin banyosunda yaktık. Hüsniye D., bu vahşi eylemde başarılı olamayınca cesedi parçalara ayırdı" dedi. Antalya polisi de eş zamanlı operasyon düzenleyerek, Rüstem B. ve eşi İnayet B.'yi İstanbul'da, Hüsniye D. ile dini nikahla birlikte yaşadığı Ramazan Ç.'yi ise Antalya'da gözaltına aldı.

''ANNEM PARASI İÇİN ÖLDÜRÜLMÜŞ OLABİLİR''

Erkan Ünüvar, babası, dedesi ve diğer eşlerinden annesine gayrimenkuller kaldığını belirterek, parası ve malları için öldürülmüş olabileceğini iddia etti. Son olarak annesinin Alanya'da biriyle evlendiğini, bu evlilikten kendisine gayrimenkuller kaldığını aktaran Ünüvar, "Serik ilçesinde ikamet eden Hüsniye D. isimli kadının ve erkek arkadaşı Ramazan Ç.'nin anneme zarar verdiğini düşünüyorum. Annem 18 Ekim tarihinde notere giderek Hüsniye D.'nin mallarını satabileceğine dair vekalet veriyor. Bizimle en son 30 Ekim tarihinde konuştu" dedi.

''ANNEM MESAJ ATMAYI BİLMEZ''

Son konuşmanın ardından annesine ulaşamadığını söyleyen Ünüvar "3 Kasım tarihinde annemin telefonundan 'Oğlum ben biraz gecikeceğim. İşlerim uzadı burada' şeklinde bir mesaj geldi. Annem, mesaj atmasını bilmezdi. Ayrıca yazı dili, annemizin söylemlerinden çok farklıydı. Bu mesajı Hüsniye D.'nin yazdığını düşünüyorum. Ondan sonra da annemden bir daha haber alamadık" diye konuştu.

''KAHVALTI HAZIRLAMIŞ, GELİN GİBİ GİYİNMİŞTİ''

Ulaştıkları Hüsniye D.'nin ise kendilerine sürekli 'Anneniz biriyle evlendi. Balayına gitti. Kısa süre sonra gelecek' dediğini anlatan Ünüvar, "Anneme 50 bin TL kredi çektiren bu kadın, bizi sürekli oyaladı" dedi.

Televizyon kanalının canlı yayınına bağlanan Hüsniye D. ise Kerziban Keskin'in kendisini evladı gibi sevdiğini belirterek, "Ekim ayının sonu gibi bir sabah uyandığımda kahvaltı hazırlamış, gelin gibi giyinmişti. 'Neden böyle giyindin?' diye sorduğumda 'H.İ. amcan beni almaya geldi. 9 Mart parkına, onun yanına gidiyorum' dedi. Yanına ilaç poşeti ile kıyafetlerinin olduğu çantayı alıp, gitti. Ondan sonra nereye gittiğini bilmiyorum. Kerziban kendinden yaşça büyük erkeklerle evlenip, onların mallarını alan bir dolandırıcıdır. H.İ.'in de mallarını aldıktan sonra ortaya çıkacaktır. Kerziban ölmedi, 1-2 gün sonra ortaya çıkacak" dedi.

CANLI YAYIN ÖNCESİ İTİRAF ETTİ

Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu’nca soruşturma sürdürülürken, bu sabah canlı yayına katılmak için stüdyoya gelen Hüsniye D.'nin arkadaşı Rüstem B., yayın öncesi programı sunan kişiye itirafta bulunacağını söyledi. Kerziban Keskin'in, Hüsniye D. tarafından boğularak öldürüldüğünü ardından cesedin 2 gün evde bekletildiğini öne süren Rüstem B., "Kerziban Keskin'in cesedini ortadan kaldırmak için plan yaptık. Cesedi benzinle evin banyosunda yaktık. Hüsniye D., bu vahşi eylemde başarılı olamayınca cesedi parçalara ayırdı" dedi.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Rüstem B.'nin televizyon programcısına söylediklerinin ardından Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul ve Antalya'da eş zamanlı operasyon yaptı. Rüstem B. ve eşi İnayet B. İstanbul'da, Hüsniye D. ile dini nikahla birlikte yaşadığı Ramazan Ç. ise Antalya'da gözaltına alındı.

(DHA)

