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Mersin'de çifte cinayet! Önce hamile eşini sonra da kuzenini öldürdü

19.01.2022 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de kuzenini öldürmekten tutuklanan cinayet zanlısının, 4 aylık eşini öldürdüğü ortaya çıktı. Hamile kadının, evlerinin arkasında bulunan bahçedeki sazlığa gömülü cansız bedeni bulundu. Polisin titiz çalışması ile çözülen ikinci cinayetin ardından olayla ilgili aynı aileden 6 şüpheli daha gözaltına alındı. Mahalle sakinleri ise zanlının önce karısını sonra da görgü tanığı bırakmamak için kuzenini öldürdüğünü duyduklarını söyledi.

Mersin'de çifte cinayet! Önce hamile eşini sonra da kuzenini öldürdü

Korkunç olay, Mersin Erdemli'de yaşandı. Yabancı uyruklu bir kişi, darp ettiği kuzenini öldürdü. Katil zanlısının kayıp olan eşiyle ilgili çalışma yapan polis ekipleri, zanlı Nasır A.’nın eşini de öldürdüğünü değerlendirerek diğer aile bireyi 6 şahsı gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan biri Nasır A.’nın karısını öldürüp evlerinin arkasındaki sazlık alana gömdüğünü söyledi. Mahalle sakinleri de olay karşısında şok olduklarını belirterek, önce karısını sonra da görgü tanığı bırakmamak için kuzenini öldürdüğünü duyduklarını söyledi.

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KUZENİNİ ÖLDÜRDÜ

Olay, Erdemli ilçesine bağlı Akdeniz Mahallesi Uygur Sokak üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu Nasır A. eşinin kuzeni Muhammet A.’yı (22) 8 Ocak 2022’de odunla darp ederek ağır yaraladı. Şuuru kapalı olarak hastaneye kaldırılan Muhammet A. 16 Ocak’ta yaşamını yitirdi. Polisin yaptığı çalışma sonucu şüpheli Nasır A. kısa sürede yakalanarak ‘Kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HAMİLE EŞİNİ ÖLDÜRÜP SAZLIK ALANA GÖMMÜŞ

Cinayetten sonra araştırma yapan Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlı Nasır A.’nın 4 aylık hamile eşi Rim A.’nın (23) yeğeniyle yaptığı görüşmede en son 22 Aralık’ta gördüğünü ve o günden beri kayıp olabileceğini öğrendi. Kayıp kadından çevredeki hiç kimsenin haberi olmaması üzerine araştırmasını sürdüren polis ekipleri, zanlı Nasır A.’nın eşini de öldürdüğünü değerlendirerek diğer aile bireyi 6 şahsı gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden biri, Nasır A.’nın karısını öldürüp evlerinin 150 metre arka kısmında bulunan briket fabrikasının bahçesindeki sazlık alana gömdüğünü söyledi. Bunun üzerine dün bölgede kazı yapan polis ekipleri, hamile kadının cesedini buldu. Gömüldüğü yerden çıkarılan kadının cansız bedeni, olay yeri ve savcının incelemesinin ardından cenaze aracı ile hastane morguna kaldırıldı.

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SOSYAL MEDYA ŞİFRELERİNİ VERMEYİNCE ÖLDÜRMÜŞ

Tutuklu bulunan cinayet zanlısının eşini sosyal medya hesaplarının şifresini vermediği için çıkan tartışmada sert bir cisimle darp ederek öldürdüğü ileri sürüldü. Mahalle sakinleri de olay karşısında şok olduklarını belirterek, önce karısını sonra da görgü tanığı bırakmamak için kuzenini öldürdüğünü duyduklarını söyledi.

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Tutuklu bulunan Nasır A.’nın yanı sıra cinayetten sonra ona yardım ettiği iddia edilen ve olayı bilerek gizleyen 6 şüphelinin ise emniyette işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA

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cinayet kadın cinayeti Mersin
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