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Köpeğini pembeye boyamak isteyen fenomen Isa Beastly’e sosyal medyada tepki yağdı

01.01.2022 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isa Beastly isimli sosyal medya fenomeni evcil hayvanının rengi değiştirmek için adım attı. Köpeğinin tüylerini pembeye boyamak isterken evinin savaş alanına döndüğünü ifade eden Beastly, sosyal medya takipçilerinden yardım istedi. Sosyal medya kullanıcıları köpeğin kırmızı ve turuncu lekelerle kaplı olduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

Köpeğini pembeye boyamak isteyen fenomen Isa Beastly’e sosyal medyada tepki yağdı

Amerika Birleşik Devletleri’nde Atlanta eyaletinde yaşayan saç stilisti Isa Beastly, köpeğinin tüy rengini değiştirmek istedi. Köpeğinin pembe tüyleri olmasını istediğini dile getiren Beastly, “Sosyal medyada bir kızın köpeğinin tüylerini boyadığını gördüm ve bir süredir köpeğimi boyamak istiyordum. Pembe rengi elde etmek için iki boyayı karıştırmaya karar verdim. Ancak sonuç inanılmaz oldu” dedi. Köpeğinin tüylerinde kırmızı ve turuncu lekeler olduğunu dile getiren Isa Beastly, evinin her köşesine bulaşan boya lekeleri için takipçilerinden yardım istedi.

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“SİZİN BEĞENMENİZ İÇİN YAPMADIM”

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TikTok kullanıcısı köpeği boyadıktan sonra evinin her köşesine boya bulaştığını anlattı. Sosyal medya hesabından evine bulaşan boyaları temizleme konusunda yardım isteyen Isa Beastly, tepkilerin odağına yerleşti.

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Takipçileri köpeğin sağlığı konusunda endişelerini dile getirirken Isa Beastly, “Bunu sizin beğenmeniz için yapmadım. Açıkçası bu benim köpeğim. Bu yüzden ne yaparsam yapayım kendi beğenim için yaptım. Katkınız için teşekkür ederim” yorumunu yaptı. Isa Beastly’in gönderisi kısa sürede binlerce izlenmeye ulaştı ve tepki yorumları çığ gibi büyüdü.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok
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