Köpeğini pembeye boyamak isteyen fenomen Isa Beastly’e sosyal medyada tepki yağdı

Amerika Birleşik Devletleri’nde Atlanta eyaletinde yaşayan saç stilisti Isa Beastly, köpeğinin tüy rengini değiştirmek istedi. Köpeğinin pembe tüyleri olmasını istediğini dile getiren Beastly, “Sosyal medyada bir kızın köpeğinin tüylerini boyadığını gördüm ve bir süredir köpeğimi boyamak istiyordum. Pembe rengi elde etmek için iki boyayı karıştırmaya karar verdim. Ancak sonuç inanılmaz oldu” dedi. Köpeğinin tüylerinde kırmızı ve turuncu lekeler olduğunu dile getiren Isa Beastly, evinin her köşesine bulaşan boya lekeleri için takipçilerinden yardım istedi.

“SİZİN BEĞENMENİZ İÇİN YAPMADIM”

TikTok kullanıcısı köpeği boyadıktan sonra evinin her köşesine boya bulaştığını anlattı. Sosyal medya hesabından evine bulaşan boyaları temizleme konusunda yardım isteyen Isa Beastly, tepkilerin odağına yerleşti.

Takipçileri köpeğin sağlığı konusunda endişelerini dile getirirken Isa Beastly, “Bunu sizin beğenmeniz için yapmadım. Açıkçası bu benim köpeğim. Bu yüzden ne yaparsam yapayım kendi beğenim için yaptım. Katkınız için teşekkür ederim” yorumunu yaptı. Isa Beastly’in gönderisi kısa sürede binlerce izlenmeye ulaştı ve tepki yorumları çığ gibi büyüdü.



