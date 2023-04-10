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Korku dolu anlar! Kardeşinin köpeğine yemek vermek istedi... Hayvanın saldırısıyla kabusu yaşadı

10.04.2023 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya'nın kuzeyindeki tatil beldesi Ventimiglia'da yaşayan kardeşini ziyaret eden 53 yaşındaki Patriza La Marca isimli bir kadın, erkek kardeşinin köpeğinin saldırısına uğradı. Köpeğe yemek vermek istediği sırada hayvanın bir anda saldırması üzerine Marca, başından, kollarından, göğsünden ve omuzlarından defalarca kez ısırıldı. Dehşet verici olayın sonrasında ağır bir şekilde yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Korku dolu anlar! Kardeşinin köpeğine yemek vermek istedi... Hayvanın saldırısıyla kabusu yaşadı

53 yaşındaki Patriza La Marca isimli bir kadın erkek kardeşinin tatilde olması nedeniyle Rottweiler cinsi köpeği beslemek için evine gitti. Köpeği beslemeye çalıştığı sırada Marca bir anda öfkelenen hayvanın saldırısına uğradı. İtalyan medyasında yer alan habere göre komşular Marca’nın yardım çığlıklarını duyunca polise haber verdiler. Olay yerine gelen polis ekipleri köpeğin saldırganlığı nedeniyle iki sat boyunca Marca’ya müdahale edemedi.

“HİÇ BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM”

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Köpeğin saldırısının ardından kurtarılan ağır yaralı kadın helikopterle yakınlardaki bir hastaneye götürüldü anca yaraları nedeniyle hayatını kaybetti. Bir acil durum çalışanı İtalyan medyasına yaptığı açıklamada olaya ilişkin olarak, “Cesedin birkaç yeri parçalanmıştı. Çok ciddi klinik bir durum. Hiç böyle bir şey görmedim” ifadelerini kullandı.

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Aileye başsağlığı dileyen Belediye Başkanı Isio Cassini, “Hatırladığım kadarıyla kasabada benzer bir vaka hiç yaşanmadı. La Marca ve ailesi için çok üzgünüm.” dedi.

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İtalya köpek

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