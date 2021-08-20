Korku dolu anlar! Taksim'de binanın cephesi alev alev yandı

Taksim Meydanı'nda bulunan 6 katlı bir binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

CEPHESİ ALEV ALEV YANDI

Binanın yan cephesi alev alev yanarken haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Cephedeki yangın söndürülerek, kontrol altına alındı.

MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

Binanın çatı katında mahsur kalanlar korku dolu anlar yaşadı. Mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından merdiven uzatılarak kurtarıldı. Taksim Meydanı'nda toplanarak, yangını izleyenler mahsur kalanların kurtarılmasını alkışlarla karşıladı.

(AA/İHA/DHA)





