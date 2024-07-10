Korku dolu anlar! Uçakta tuvalet zannedip acil çıkış kapısını açınca kaos çıktı... 'Tasarım hatası' diyerek kendisini savundu

MYNET|DIŞ HABERLER South China Morning Post'un haberine göre , karışıklık Air China'ya ait 2754 sefer sayılı uçağın geçen perşembe gecesi Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletindeki Quzhou Havalimanı'nın pistinde beklerken ortaya çıktı. Bir yolcu kimsenin fark etmediği sırada uçağın arka tarafına giderek kapıyı açarak tahliye slaydının açılmasına neden olmuştu.

Yanlışlıkla acil çıkış kapısının açılması üzerine yolcular uçaktan tahliye edildi ve uçuş iptal edildi. Haberde, uçağın acil çıkış kapısının aktif hale getirilmesinin maliyetinin yaklaşık 28 bin dolar olduğu belirtildi. Polis tarafından sorgulanan kadın bu durumun 'tasarım' hatası olduğunu söyleyerek kendisini savundu.







