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    4. Korku dolu anlar! Uçakta tuvalet zannedip acil çıkış kapısını açınca kaos çıktı... 'Tasarım hatası' diyerek kendisini savundu

    Korku dolu anlar! Uçakta tuvalet zannedip acil çıkış kapısını açınca kaos çıktı... 'Tasarım hatası' diyerek kendisini savundu

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    10.07.2024 10:27
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    İlk kez uçak yolculuğu yapan bir kişi , tuvalet ararken uçağın acil çıkış kapısını yanlışlıkla açınca ortalığı karıştırdı. Tahliye slaydının açılmasına neden olan yolcu uçuşun iptal edilmesine ve uçağın teknik olarak arızalanmasına yol açtığı için tazminat ödemesi gerektiğini öğrenince gözyaşlarına boğuldu. Arızadan sorumlu kadın, sonrasında polis tarafından sorgulandı. Raporda ismi verilmedi.

    Korku dolu anlar! Uçakta tuvalet zannedip acil çıkış kapısını açınca kaos çıktı... 'Tasarım hatası' diyerek kendisini savundu

    MYNET|DIŞ HABERLER South China Morning Post'un haberine göre , karışıklık Air China'ya ait 2754 sefer sayılı uçağın geçen perşembe gecesi Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletindeki Quzhou Havalimanı'nın pistinde beklerken ortaya çıktı. Bir yolcu kimsenin fark etmediği sırada uçağın arka tarafına giderek kapıyı açarak tahliye slaydının açılmasına neden olmuştu.

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    Yanlışlıkla acil çıkış kapısının açılması üzerine yolcular uçaktan tahliye edildi ve uçuş iptal edildi. Haberde, uçağın acil çıkış kapısının aktif hale getirilmesinin maliyetinin yaklaşık 28 bin dolar olduğu belirtildi. Polis tarafından sorgulanan kadın bu durumun 'tasarım' hatası olduğunu söyleyerek kendisini savundu.

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