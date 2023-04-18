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  4. Korku dolu gösteri! Trapez sanatçısı seyircilerin çığlıkları arasında 9 metreden düşerek hayatını kaybetti

Korku dolu gösteri! Trapez sanatçısı seyircilerin çığlıkları arasında 9 metreden düşerek hayatını kaybetti

18.04.2023 08:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin’in Suzhou şehrindeki bir sirkte gerçekleşen gösteri sırasında korkunç anlar yaşandı. Sosyal medyada gündem yaratan görüntüler bir trapez sanatçısı çığlık atan kalabalığın karşısında gösterideki partnerinin onu tutamaması sonucunda 9 metreden düşerek hayatını kaybetti.

Çin’in Suzhou şehrinde düzenlenen bir gösteri sırasında kaydedilen görüntüler izleyenleri şaşkına çevirdi. 37 yaşındaki Sun Moumou isimli bir trapez sanatçısı eşiyle birlikte çıktığı gösteride bir anlık hata sonucunda 9 metreden aşağı düşerek hayatını kaybetti.

HASTANEYE KALDIRILDI AMA...

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Gösteri sırasında ikili performanslarındaki riskli bir hareketi yapmak isterken bir anda işler kontrolden çıktı. Moumou’nun eşi karısını bacaklarından yakalamayı başaramadığı için 37 yaşındaki kadın 9 metre yüksekten yere çakıldı. Yerel haberlere göre Sun Moumou hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti.

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