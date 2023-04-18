Korku dolu gösteri! Trapez sanatçısı seyircilerin çığlıkları arasında 9 metreden düşerek hayatını kaybetti

Çin’in Suzhou şehrinde düzenlenen bir gösteri sırasında kaydedilen görüntüler izleyenleri şaşkına çevirdi. 37 yaşındaki Sun Moumou isimli bir trapez sanatçısı eşiyle birlikte çıktığı gösteride bir anlık hata sonucunda 9 metreden aşağı düşerek hayatını kaybetti.
Gösteri sırasında ikili performanslarındaki riskli bir hareketi yapmak isterken bir anda işler kontrolden çıktı. Moumou’nun eşi karısını bacaklarından yakalamayı başaramadığı için 37 yaşındaki kadın 9 metre yüksekten yere çakıldı. Yerel haberlere göre Sun Moumou hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti.