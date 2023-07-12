İspanyol sahilinde korku dolu anlar! Önce koşarak uzaklaştılar sonra gören telefonuna sarıldı

İspanya’nın güneybatısındaki Lepe şehrine bağlı küçük bir tatil kasabası olan La Antilla’daki bir plaj korku dolu anlara sahne oldu. Denize girenler sığ sularda yüzen bir köpek balığını fark ettikten sonra korkuyla kıyıya doğru koştu. Köpek balığı yüzen kalabalığın arasından sakince çekerken olayda herhangi bir kişinin yaralanmadığı belirtildi.

GÖREN CEP TELEFONUNA SARILDI

Yerel polis olay yerine gelerek duruma müdahale ederken halkı sakin olmaları konusunda teşvik etmeye çalıştı.

Kıyıya ulaşanlar cep telefonuyla bu anları kaydederek sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmedi. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.