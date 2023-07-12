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  4. İspanyol sahilinde korku dolu anlar! Önce koşarak uzaklaştılar sonra gören telefonuna sarıldı

İspanyol sahilinde korku dolu anlar! Önce koşarak uzaklaştılar sonra gören telefonuna sarıldı

12.07.2023 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya’da bir sahilde korku dolu anlar yaşandı. Dalgaların arasında bir köpek balığı olduğunu fark eden yerli ve yabancı turistler çığlık atarak büyük bir hızla kıyıya koştu. Güvenli bir şekilde kıyıya çıkanlar ise cep telefonuna sarılarak bu anı çekmeye çalıştı.

İspanya’nın güneybatısındaki Lepe şehrine bağlı küçük bir tatil kasabası olan La Antilla’daki bir plaj korku dolu anlara sahne oldu. Denize girenler sığ sularda yüzen bir köpek balığını fark ettikten sonra korkuyla kıyıya doğru koştu. Köpek balığı yüzen kalabalığın arasından sakince çekerken olayda herhangi bir kişinin yaralanmadığı belirtildi.

GÖREN CEP TELEFONUNA SARILDI

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Yerel polis olay yerine gelerek duruma müdahale ederken halkı sakin olmaları konusunda teşvik etmeye çalıştı.

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Kıyıya ulaşanlar cep telefonuyla bu anları kaydederek sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmedi. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.

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Anahtar Kelimeler:
İspanya köpek balığı

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