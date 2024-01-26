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    4. Korku filmi gibi ama gerçek! Meyve vermek istediği ayı kolunu kaptı... Ayıdan kurtulmak için kendi kolunu kesti

    Korku filmi gibi ama gerçek! Meyve vermek istediği ayı kolunu kaptı... Ayıdan kurtulmak için kendi kolunu kesti

    26.01.2024 13:58 | Son Güncelleme:
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    Tayland'da yaban hayatı koruma merkezinde yaşanan bir olay dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Merkez gönüllü olarak çalışan turist meyve vermek istediği ayının kolunu kapması üzerine zor anlar yaşadı. Ayı saldırısından kurtulmak için 32 yaşındaki İsveçli turist Stefan Claudio Specogna kendi kolunu kesmek zorunda kaldı.

    Tayland’ın Chiang Mai kentinde bulunan bir yaban hayatı koruma merkezinde dün yaşanan olayda gönüllü olarak çalışan bir turist, meyve verdiği vahşi ayının saldırısına uğradı. Elini kafesin içindeki ayıya kaptıran 32 yaşındaki İsveçli turist Stefan Claudio Specogna’nın sağ eli ayı tarafından ısırıldı.

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    Görgü tanıklarının ifadelerine göre kafese meyve koymak için kolunu demir parmaklıklardan içeri sokan Specogna, ayı tarafından kafese doğru çekildi. Adamın saldırıdan kurtulmak için kendi kolunu bıçakla kestiği öğrenildi.

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    Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan Specogna’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

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    Bu içerik Seray Üstün tarafından yayına alınmıştır

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    Tayland
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