Korkulan oldu! ABD helikopteri Blackhawk (Kara Şahin) Taliban'ın elinde

ABD 2001'den bu yana Afgan Ordusu için eğitim ve teçhizat için 83 milyar dolar harcandığı söylerken, Afganistan hükümetinin Taliban'ın eline geçmesinin ardından milyarlarca dolar değerindeki techizat Taliban örgütünün eline geçti.

Bunlardan bazılarını 2 milyon dolar değerindeki Humvees'ler ve 147 milyon dolarlık Black Hawk helikopterleri oluşturuyor. Taliban'ın şimdi ABD'nin Afgan ordusuna bağışladığı 200.000 ateşli silaha, 20.000 Humvee'ye ve yüzlerce uçağa erişmesinden korkuluyor. Ancak görünen o ki ABD'nin korktuğu şey başına gelmiş gibi görünüyor.

GÖRÜNTÜ, SOSYAL MEDYADA ORTAYA ÇIKTI

Öyle ki, Taliban'ın ele geçtiği gözlenen bir UH-60 Black Hawk'ın pistte kullanılmaya çalışıldığı görülüyor.

Sosyal medyada paylaşılan bir dakikalık videoda yakalanan helikopterin Taliban tarafından test edildiği gözlenirken, uzmanlar, Taliban'ın uçağı düzgün bir şekilde uçurma şansının olmadığını söylüyor.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da geçen hafta ''Techizatların oldukça büyük bir kısmı Taliban'ın eline geçti'' açıklamasında bulunmuştu.

SALDIRI UÇAKLARI DA TALİBAN'IN ELİNDE

Öte yandan ABD tarafından Afgan Ordusuna verilen teçhizatın şu anda Taliban'ın elinde olması muhtemel ayrıca 50.000 taktik araç, 1.000 mayına dayanıklı araç ve 150 zırhlı personel taşıyıcıyı da bulunuyor.

Uçaklar arasında dört C-130 nakliye uçağı, 23 A-29 Super Tucano turboprop saldırı uçağı, 45 UH-60 Black Hawk helikopteri ve 50 MD530 helikopteri de dahil olmak üzere 160'tan fazla uçak ve helikopter yer alıyor.

Bu ayın başlarında gösterilen bir dizi videoda Taliban'ın Rus helikopterlerini Kandahar şehri çevresinde uçurduğunu gösterilmişti.



